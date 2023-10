Marca transforma itens populares nacionais em acessórios fashion, de pano de prato a filtro de barro

A marca baiana Dendezeiro está no radar dos artistas e fashionistas há algum tempo: foi usada por Iza e seus dançarinos em seu show no The Town; já vestiu Ferrugem, Seu Jorge e Liniker. Mas quando Pedro e Hisan lançaram um novo projeto, o Dendêgame, a marca “furou a bolha” e se tornou queridinha a nível nacional.

O jogo, lançado em julho deste ano, é uma proposta em que internautas sugerem “itens inusitados para virar roupa”. Das sugestões, os estilistas criam um acessório inovador, com venda limitada.

Produtos do 'Dendêgame', da marca Dendezeiro Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

Filtro de barro, pano de prato, espelho laranja, borracha escolar: todo tipo de sugestão deu pano pra manga (e pra acessório). Diretores da marca, Hisan Silva e Pedro Batalha contaram ao Estadão como a marca dominou as redes sociais – e como os produtos do Dendêgame se tornaram os itens fashion mais comentados do momento.

Como nasceu o Dendêgame

A Dendezeiro foi fundada em 2019, em Salvador. Segundo Hisan, a marca é inspirada pelas ruas do Brasil: “o maior reduto cultural que a gente tem”, disse. “A rua é onde todas as obras se encontram, todas as pessoas e todas as linguagens se cruzam”.

Com modelagem agênero e de “tamanhos inteligentes”, a marca foi criada para refletir brasilidade e pluralidade de corpos e pessoas.

O Dendêgame “é o desague” dessa filosofia de marca, diz Hisan. “Tem tantas coisas que permeiam o nosso dia a dia e que a gente não observa por estar sempre ali”, conta. Com o projeto, a marca começou a chamar a atenção para elementos na rotina de quase todo brasileiro.

“Você instiga as pessoas a pararem e analisar o que temos ao redor”, relata.

A produção é rápida: na segunda-feira, uma caixinha de perguntas é aberta no Instagram da marca, pedindo sugestões de temas. Na terça-feira, eles finalizam a escolha e já começam o processo de desenvolvimento do produto – que fica pronto até o final da semana.

Em seguida, eles mesmos gravam, fotografam e montam uma estratégia de divulgação. Com o lançamento do produto novo, eles voltam com a caixinha de perguntas na segunda-feira seguinte. E o processo recomeça.

O primeiro produto desenvolvido no jogo foi a bolsa Grama. “Já foi um choque para as pessoas, porque grama não é algo que as pessoas geralmente são acostumadas a ver se transformar em uma bolsa e usar como um item fashion, né? Então já foi uma baita conexão”.

Mas para eles, as coisas mudaram mesmo quando eles tocaram em um ponto especial: a nostalgia.

O filtro de barro se torna item fashion

Segundo Pedro e Hisan, o principal acerto foi entender que as pessoas tinham um apreço nostálgico por elementos clássicos brasileiros. Nesses pontos, o Dendêgame encontrou suas principais estrelas.

“Quando a gente lançou aquele espelho laranja, que todo mundo tem atrás da porta, e o filtro de barro, foram as grandes comoções”, ressalta Hisan. “Movimentou as pessoas porque são itens que elas têm no dia a dia”.

Bolsa espelho laranja, da Dendezeiro Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

Bolsa filtro de barro, da Dendezeiro Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

De repente, a marca tocou brasileiros de todos os tipos. “A gente recebeu muita mensagem falando: ‘Ah, isso me lembrou a casa de minha avó, no Nordeste’, ou ‘Me lembrou minha casa no Rio Grande do Sul’”.

Até a torneirinha da bolsa filtro de barro – tinha que ter ou não? – virou discussão. Para Pedro e Hisan, a ideia era essa.

“Não estamos fazendo o Dendêgame para ser um ícone de vendas. É para gerar esse espaço de discussão mesmo, de conexão”, ressaltam. “O que pode virar moda? O que é moda sabe? O que a moda significa pra nós, quando a gente fala de moda nacional, sobre brasilidade?”.

Chapéu bucket Pano de Prato Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

“Aquele filtro de barro é uma ciência específica, que atende e melhora a qualidade de vida de diversas pessoas”, comentam os estilistas. “A gente faz com que as pessoas observem isso de uma maneira diferente agora. A ideia é sempre essa: unificar o nosso público com o processo criativo de moda, para que todo mundo se sinta mais pertencente a esse universo. E a gente entende a moda como se a gente fizesse parte disso. Porque de fato fazemos”.

Bolsas galão de água e filtro de barro Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

Bolsa discman Foto: Reprodução/Instagram/@dendezeiro

Com dezenas de produtos já criados, o Dendêgame foi do cuscuz ao orelhão. As criações chamaram a atenção de celebridades (“quando lançamos um novo, a Maria Rita é a primeira a comentar”, diz Hisan), mas o DNA do Dendêgame está em conversar com todo mundo.

Agora, eles pretendem lançar a coleção BR s2 – uma valorização da nostalgia brasileira – na São Paulo Fashion Week em novembro; e todos os elementos do jogo estarão lá, repaginados ou não.

“O Dendêgame, ele é basicamente uma grande celebração ao ser brasileiro, sabe?”, finalizam Pedro e Hisan. É uma grande celebração da nossa identidade, o nosso dia a dia, a quem a gente é”.