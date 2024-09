Memórias de infância de Paula Raia inspiram sua nova coleção

Antes do primeiro look cruzar a passarela, a voz intensa da cantora trans brasileira Assucena – ex-integrante do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira –, que se apresentou ao vivo durante todo o desfile, ecoou pelos salões. A sequência gradativa de experiências envolveu os sentidos e culminou na apresentação das roupas da estação, que, desta vez, chegaram sob o nome “Eu Palco – Meu Tempo no Mundo” e são resultado de uma incursão de Raia em sua própria memória. O desfile partiu de lembranças de infância da estilista no quarto de vestir de sua mãe e dos sonhos que teve no espaço.

“Eu me aproximava e lá estava ela, de peignoir de renda ou camisola de seda, cigarro na mão contrastando com as unhas vermelhas e longas, um copo de whisky por perto e uma gargalhada deliciosa prestes a se manifestar. Era como se eu estivesse entrando no camarim de Sarah Bernhardt; eu amava aquele clima burlesco, onde a vida parecia sempre glamourosa, mesmo que fosse um artifício para distrair a tristeza”, conta. Desse universo de fascínio e delicadeza nasceu sua coleção. “O desfile é a materialização desse espaço lúdico de infinitas possibilidades que aquele ambiente representava para mim. Ao me permitir explorar esse universo imaginário, fui conduzida de volta a um lugar onde me sentia confortável, absorvendo a poesia do mundo”, diz Paula.