Microbolsa da Louis Vuitton será leiloada; veja detalhes

Uma versão microscópica da bolsa OnTheGo, da marca de luxo Louis Vuitton, será leiloada no próximo dia 19 de junho pelo coletivo de arte MSCHF. A marca é responsável por produzir diferentes obras de artes e ficou conhecida por criar as Big Red Boots, uma bota com textura emborrachada que fez sucesso na Semana de Moda de Nova York, em abril deste ano.

Segundo informações divulgadas pelo New York Times, a Microscopic Handbag mede 657 por 222 por 700 micrômetros e será vendida em um estojo de gel lacrado pré-montado sob um microscópio com visor digital, já que é menor que um grão de sal marinho. De cor verde fluorescente, o periódico ainda afirma que o acessório é capaz de passar pelo buraco de uma agulha. O logotipo da Louis Vuitton e as alças da bolsa não são visíveis a olho nu, e os detalhes só podem ser vistos quando a peça é ampliada.

Segundo o diretor de criação da MSCHF, Kevin Wiesner, o motivo pela criação da peça está na transformação da essência do acessório. Para ele, o objetivo é torná-la apenas um símbolo da marca. “É a palavra final na miniaturização de bolsas”, pontuou em comunicado.

Nas redes sociais, o coletivo ressaltou o tom inusitado da criação. “À medida que um objeto que já foi funcional, como uma bolsa, torna-se cada vez menor, seu status de objeto torna-se cada vez mais abstrato até que seja puramente um significante de marca.”

A bolsa foi criada a partir de resina por meio de um processo chamado polimerização de dois fótons, uma espécie de impressão 3D para objetos microscópicos.

Processos judiciais

Além da característica diferente da nova criação, Wiesner declarou que não pediu permissão da Louis Vuitton para replicar o design. Tal comportamento já gerou alguns processos judiciais contra o diretor.

Em 2021, o MSCHF finalizou um processo instaurado pela Nike após a marca ter anunciado que não permitiu que o coletivo vendesse o modelo Satan Shoes, inspirado no Air Max 97. O coletivo ainda enfrenta um processo com a marca Vans.

De acordo com o NYT, essa é uma característica comum dos processos de criação do MSCHF, que usa da paródia e da controvérsia para comentar os absurdos da cultura de consumo.

*Com informações do NYT