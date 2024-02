THE NEW YORK TIMES - Algo na minha roupa não estava bom. Era a altura das minhas meias? O caimento da minha calça jeans ou do meu suéter? Se você, como eu, está se fazendo essas perguntas, há uma boa chance de ser um millennial tentando lidar com os TikToks que criticam sua escolha de jeans.

PUBLICIDADE Não estamos apenas sendo criticados por nossas calças skinny. A geração Z está nos informando que nossas escolhas de meias, modelos de camisas, cores neutras e até mesmo a compra de peças novas em vez de usadas são ultrapassadas, desatualizadas e, às vezes, até ofensivas. Todas as gerações têm dificuldade em acompanhar as tendências da moda, mas a geração Z se tornou a que define o que é descolado na era do TikTok, quando as tendências se movem mais rápido do que nunca.

Ashlyn Greer, fundadora do serviço de styling virtual Fashivly, vestindo uma saia maxi. Foto: Alycee Byrd /The New York Times

Dessa forma, à medida que você deixa de lado os modeladores de cachos e os cortes justos, em vez de ficar sobrecarregado (e ter flashbacks do início dos anos 2000), experimente as dicas desses estilistas para adotar as novas tendências e, ao mesmo tempo, ser fiel a si mesmo.

Por que é tão difícil se vestir de manhã?

Não é só você. A ascensão do TikTok fez com que as tendências mudassem tão rapidamente que as marcas e os consumidores não conseguem acompanhá-las, explicou Stacey Widlitz, analista de varejo.

“Tudo o que a geração Z consome é impulsionado por influenciadores”, disse ela. “A velocidade com que algo chega é a mesma com que algo pode desaparecer.” Enquanto ficávamos em casa durante o confinamento, a moda também continuava mudando.

Se você não estava procurando ativamente por conteúdo de moda, “você perdeu algo”, disse a estilista Payton Dale, 32 anos, que estima que muitas pessoas perderam até seis ciclos de tendências diferentes durante os três anos da pandemia.

Deixe os jeans skinny para trás

Vamos direto ao ponto: talvez seja finalmente a hora de aposentar suas calças jeans skinny.

Kelly Augustine, 37 anos, estilista de celebridades e defensora da inclusão de tamanhos, acha que abandonar o jeans skinny tem menos a ver com mudança de geração e mais com uma “liberdade pós-pandemia”.

Kendall Hoyt, criadora digital que tem três irmãs mais velhas, com um top cropped e jeans wide-leg. Foto: Amir Hamja/The New York Times

“Eu realmente não quero usar coisas muito apertadas e que vão até os tornozelos”, disse ela, acrescentando que está vestindo seus clientes com calças cargo com cordões na parte inferior e calças wide-leg (”perna larga”) - ela própria também está usando essas peças. A modelagem na cintura e no bumbum é fundamental, disse ela.

Perguntada se ela se sentia pessoalmente ofendida pelos jeans skinny, Ashlyn Greer, 33 anos, fundadora do serviço de styling virtual Fashivly, disse que sim e sugeriu um jeans fino e reto como ponto de partida.

“Há maneiras de nos atualizarmos e ainda nos sentirmos modernos sem ir contra tudo o que parece normal”, disse ela.

Indigo Tshai Williams-Brunton, 32 anos, uma diretora de criação e criadora digital, zombou do mom jeans e do jeans skinny em um vídeo do TikTok, mas os espectadores hesitaram quando ela sugeriu a calça de cintura baixa - uma tendência que foi condenada após o início dos anos 2000 por promover a magreza como padrão de beleza.

Mas desta vez é diferente, disse ela em uma entrevista: “Estamos falando de um modelo de 7 ou 8 polegadas, não de 2 polegadas.”

Para Brunton, trata-se de encontrar o equilíbrio entre as tendências e o estilo pessoal, “ao mesmo tempo em que se percebe que algo como um chapéu Santa Barbara de aba larga pode ser deixado em 2012″.

Kendall Hoyt, 25 anos, uma criadora digital que tem três irmãs mais velhas, disse que muitos millennials foram “traumatizados” pela cultura da dieta do início dos anos 2000. “Muitas pessoas têm medo de mostrar seu corpo ou de se vestir de maneira muito jovem”, disse ela. “Essas são crenças realmente limitantes”. Mas não se preocupe, disse ela. Os jeans wide-leg não precisam ser assustadores.

Em alta Cultura Você dorme e acorda cansado? Que tal incluir na rotina outros tipos de descanso? Margaret Atwood reflete sobre o século 21 em ‘Questões incendiárias’; leia ensaio do livro inédito Vovôcore: Por que a geração Z está se vestindo como avós? Conheça tendência viral Greer disse que seu jeans favorito para todos os tipos de corpo é o Perfect Vintage Straight Jean da marca Madewell. Para um jeans reto mais longo que tenha um toque mais vintage, ela recomenda o jeans Val 90s Mid-Rise Straight da Reformation. Para os homens, a maneira mais fácil de mudar para um ajuste mais folgado é experimentar calças com uma parte superior “relaxada”, da cintura até o joelho, mas com um leve afunilamento do joelho para baixo. Embora as bainhas mais largas sejam mais populares, Turner Allen, 31 anos, estilista, sugere o uso de uma calça que passe pela parte superior do sapato: nos jeans, ele sugere uma folga de um quarto ou metade. Para jeans mais folgados, ele é fã do Baggy Jean da Abercrombie & Fitch e do Loose Fit Jeans da Los Angeles Apparel. Experimente silhuetas mais soltas No que diz respeito a vestidos e saias, Greer disse que as saias e vestidos maxi (especificamente jeans e materiais transparentes) estão em alta, enquanto as saias midi de cintura alta e plissadas estão em baixa.

Ashlyn Greer, fundadora do serviço de styling virtual Fashivly, vestindo calças largas. Foto: Alycee Byrd / The New York Times

Além disso, há a dobra: você pode estar inclinado a enfiar a frente da blusa na calça, mas o que antes era conhecido como uma dobra à francesa chique agora é considerada dobra millennial fora de moda, disse Greer.

Em vez disso, considere usar camadas para ajudar a definir sua cintura.

Calças jeans com suéter ficam melhores se você tiver uma jaqueta sobre o suéter, disse ela. Você também pode combinar uma blusa curta com uma jaqueta mais longa, ou uma blusa mais longa com uma jaqueta curta, para ajudar a “quebrar um pouco o corpo”.

Afaste-se das botas mojo

Não se trata apenas de calças e vestidos. Para os homens, estamos deixando de lado os tênis brancos e minimalistas e passando para os “tênis de pai”, disse Turner. Comece com um simples tênis New Balance, uma porta de entrada para designs mais elaborados.

Para as mulheres, é hora de aposentar as botas de cano curto conhecidas como “botas mojo”. “As pessoas realmente as usam para qualquer coisa - prisão, um funeral”, disse Brunton. “Simplesmente não, garota. Essa não é uma peça para todos os climas.”

Ashlyn Greer usando tênis minimalistas. Foto: Alycee Byrd /The New York Times

Meias que não mostram o tornozelo ou meias até o tornozelo já foram onipresentes. Agora, mostrar os tornozelos é “bastante polarizador”, disse Greer. Experimente usar meias em camadas sobre leggings, ou uma meia de cano curto ou uma de um quarto de comprimento que mostre um pouco sobre sapatilhas ou tênis, disse ela.

Lenços infinitos estão fora de moda, mas lenços de manta, lenços finos e lenços de malha ou de caxemira de largura média em cores neutras são boas opções, explicou.

Augustine sugeriu adicionar algumas penas ou outras texturas ao seu visual “como uma maneira divertida de fazer camadas que não façam o inverno parecer uma prisão”.

A bolsa de corpo cruzado, à qual a geração do milênio se apegou por décadas, está fora de moda, de acordo com Hoyt, que a chamou de “cansativa”. Em vez disso, ela opta por uma bolsa de ombro, uma ecobag ou uma bolsa baguete.

Ela também está cansada de ver o cinto Gucci duplo G. “Esse cinto não está sendo usado para segurar seu jeans”, disse ela. “É uma monstruosidade.”

E quanto às roupas de ginástica?

Hannah Brown, de 32 anos, pediu ajuda aos seus seguidores do TikTok para melhorar uma roupa de ginástica que parecia antiquada.

Seus seguidores recomendaram que ela trocasse a blusa de gola em V por uma blusa de corte quadrado; as meias até o tornozelo por uma meia mais alta e dobrada para usar por cima das leggings (definitivamente não por baixo); tênis brancos em vez de pretos; e uma legging mais grossa, uma flare ou uma calça cargo.

Brown disse que alguns comentaristas a ridicularizaram por pedir sugestões. Ela deveria usar o que quisesse, disseram eles.

“Estou totalmente de acordo com eles - pegue o que for interessante e deixe o que não for”, disse ela. “Acho que essa é a graça da moda.”

O mais importante: Use o que faz você feliz

Estilistas de todas as idades concordam: Abrace seu estilo e sua criatividade, seja qual for sua aparência.

Ashlyn Greer com uma combinação de meia transparente e sapato grosso. Foto: Alycee Byrd /The New York Times

“O que é muito legal em estar na casa dos 30 anos é que você tem a oportunidade de experimentar e descobrir seu estilo”, disse Dale.

Para dar início a isso, Dale sugeriu que você se pergunte: se você pudesse trocar de armário com qualquer pessoa no mundo e tudo lhe servisse, quem seria?

Augustine enfatizou a necessidade de itens básicos e boa alfaiataria, independentemente do que esteja acontecendo no mundo da moda. Para ela, isso significa um ótimo casaco longo, gola alta e uma boa bota (melhor ainda, uma bota pontiaguda).

Mas, no final das contas, mudar seu visual requer uma mudança de mentalidade. Brunton incentivou os millennials a deixarem de lado a necessidade de serem perfeitos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.