Moda brasileira a passos largos

Com brilho, cor e corpos à mostra, setembro dá as boas-vindas a estação mais esperada do ano. Neste ensaio da Fhits com direção criativa de Marilene Ramos, acompanhamos as modelos Daiane Conterato e Emilly Nunes. O ensaio tem fotos de Jonathan Wolper, styling de Aneco Oblangata e beleza de Ziel Moura.

Daiane Conterato

Daiane Conterato veste top, R$ 1.600, saia, R$ 1.450, ambos 100% algodão, Misci; brincos Nádia Gimenes, R$ 417; óculos Chanel vintage; e bota acervo Oblangata.

Emilly Nunes

Emilly Nunes usa vestido de seda Agilità, R$ 2.797; luvas acervo Oblangata; brincos, R$ 897, pulseira, R$ 897, ambos Nádia Gimenes; e botas com aplicação de hotfix Paula Torres, R$ 1.785.

Daiane Conterato

Daiane Conterato veste regata de tricô Primart, R$ 369; parka de linho Kai&Kos, R$ 1.949; calça Lila Deux, R$ 878; colar, R$ 2.990, brinco, R$ 1.500, e broche, R$ 1.500, tudo Swarovski.

Emilly Nunes e Ju Scarpa

Emilly Nunes usa vestido de tricô Primart, R$ 817; e joias acervo Oblangata. Daiane Conterato veste top, R$ 547, e saia, R$ 569, ambos de tricô Primart; cinto Mixed, R$ 1.670; e brincos Ju Scarpa, R$ 880.

Emilly Nunes

Emilly Nunes veste blusa, R$ 681, e calça, R$ 929, ambos de malha atoalhada, Andrea Bogosian; brincos, R$ 720, colar, R$ 2.800, anéis, R$ 350 (cada), pulseira de esferas, R$ 150, pulseira marrom, R$ 150 e pulseira branca, R$ 195, tudo Ju Scarpa.