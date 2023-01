Moda masculina, em alta, já chega perto dos 42% do mercado

A sensação era de pertencimento. Caminhava à beira do Sena como se tivesse nascido nas redondezas. Procurava fazer o mesmo percurso diariamente, ia margeando o rio até atravessar a Pont Neuf e entrar pelas estreitas ruas de Saint-Germain-des-Prés, fazendo alguns desvios, como se fosse uma local e pudesse brincar com os caminhos sem me perder como os turistas.

Nas roupas e acessórios, milimetricamente pensados, nada sugeria que pudesse ser uma “outsider”. Alfaiataria de cortes retos, cabelos presos em um coque baixo, corpo coberto por camadas de tecidos que escondiam qualquer sensualidade que tentasse escapar.

Os traços marcados pelo nariz comprido, sobrancelhas grossas e olheiras sugerem uma ascendência árabe, talvez espanhola ou marroquina, o que é comum na França. Paris poderia mesmo ser sua casa, da moda, sua paixão, à culinária, passando pelo hábito de sentar nos cafés para ver a vida passar, até na forma com que, ao falar, mudavam o tom de cordiais para uma sutil arrogância, nada causava a ela um desconforto. Estava em seu hábitat até que voltava. Durante muito tempo duvidava do equilíbrio entre suas duas versões. Uma delas tinha de ser falsa.

E quando chegava à praia deserta, seu corpo também se entregava completamente. Andava por horas com os pés na areia até que, com o passar dos dias, se tornassem ásperos. A pele morena já marcada por muitos verões não ficava mais vermelha e ia escurecendo confortavelmente.

No mar era abraçada pela água morna do nordeste onde esquecia da vida e encontrava a si mesma. Cabelos molhados e salgados secavam soltos ao vento. Esquecia os cremes e tantos cuidados que tinha no dia a dia para se deixar só ser. Sentia uma fusão com suas origens, era ali 100% Brasil, sem vergonha das coxas grossas, da bunda grande, do corpo cheio de curvas. Da pimenta local às frutas exóticas, gostava de tudo e se existia melhor lugar para se comer já não lembrava mais.

E assim, no meio da vida – não dizem que os 50 são os novos 30? –, as duas personas finalmente se olhavam e se entendiam. Nenhuma delas era falsa, nenhuma mais verdadeira. Dentro dela as duas mulheres coexistiam amigavelmente, se deixadas livres para viverem vidas distintas. E talvez agora com essa compreensão pudesse acolher outras tantas. A empreendedora e seu propósito, a fria executiva com foco em resultado, todas carregando a intensidade e uma enorme sede de viver.