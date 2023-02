Modelos ‘imperfeitos’ redefinem a beleza na Itália

AP - Um projeto no Instagram para destacar mulheres comuns e suas imperfeições se transformou em uma agência de modelos que busca redefinir as noções de beleza na Itália.

A agência de modelos L’Imperfetta (Imperfeita), fundada em 2020 por Carlotta Giancane, tem um casting repleto de modelos que desafiam os padrões de beleza pré-estabelecidos pela indústria da moda. Eles são de todos os tamanhos e idades, abrangendo o espectro de gênero, alguns com deficiências ou condições médicas como alopecia ou vitiligo, cicatrizes visíveis ou que perderam membros.

Carlotta Giancane, à esquerda, fundou a L'Imperfetta em 2020 Foto: Alessandra Tarantino/AP

Essas agências existiram em outros lugares da Europa e dos Estados Unidos. Este é o primeiro na Itália.

Sonia Sparta é uma das modelos. Jovem de 28 anos da Sicília, ela ouviu adultos sussurrar para crianças que ela era do circo quando viram as manchas escuras em seu rosto e corpo, resultado de uma forma de hiperpigmentação. Se no passado ela tentou esconder sua condição, agora ela tem consciência de sua beleza.

Sonia Sparta, da agência de modelos L'Imperfetta, tem uma condição rara chamada hiperpigmentação, que produz manchas em seu rosto e corpo Foto: Alessandra Tarantino/AP

“Eu mudei as coisas para que minha fraqueza, ou o que eu percebia como uma fraqueza, se tornasse minha fonte de força, o que me distinguia”, disse ela.

Durante uma recente sessão de fotos em Roma, modelos de todas as formas posaram em roupas íntimas, envoltas em organza transparente.

Os modelos da L'Imperfetta durante sessão de fotos em Roma Foto: Alessandra Tarantino/AP

“Sinto-me uma revolucionária porque percebo que tudo isso ao meu redor não existia antes da L’Imperfetta”, disse Giancane. “Parece uma revolução, uma batalha para lutar muito, porque são tantas as dificuldades.”

A agência conta com mais de 140 modelos. Eles estão na Itália e no exterior, mas concentram seu trabalho na Itália “porque é aqui que queremos mudar as coisas”, disse Giancane.

A agência L'Imperfetta tem 140 modelos em seu casting Foto: Alessandra Tarantino

Suas modelos apareceram em campanhas publicitárias para marcas de cosméticos, varejistas de moda e supermercados. Muito do trabalho está em anúncios online, mas também houve convites para modelos em comerciais de televisão. Dois apareceram na passarela de moda de Milão para o estilista Marco Rambaldi.

Lucia Della Ratta, uma estudante universitária em Roma, escondeu seu albinismo durante a maior parte de sua vida, pintando seus cabelos claros em tons mais escuros e usando loções bronzeadoras em sua pele. Sob o bloqueio da pandemia, ela deixou a cor natural do cabelo crescer e começou a postar fotos no Instagram.

Lucia Della Ratta costumava pintar o cabelo para esconder seu albinismo Foto: Alessandra Tarantino/AP

“Pela primeira vez, eu me senti bonita”, disse Della Ratta, durante uma pausa na sessão de fotos. A mudança ainda traz lágrimas aos seus olhos, que ela enxuga. “Senti que era a minha essência, como se fosse eu, como realmente sou.”

Foi durante a pandemia que Lucia Della Ratta parou de pintar o cabelo e começou a postar fotos no Instagram Foto: Alessandra Tarantino/AP

Desireé D’Angelo sofre de alopecia desde os 10 anos de idade. Na escola, ela usava um chapéu para esconder a calvície, mas os colegas violentos o arrancavam. Aos 15 anos, uma professora de dança a convenceu a aceitar sua condição e parar de escondê-la. Desde então, ela se tornou uma dançarina, performer e modelo de sucesso.

Desiree D'Angelo aceitou a alopecia com a ajuda de uma professora quando ela tinha 15 anos Foto: Alessandra Tarantino/AP

“Gosto do meu corpo, gosto da minha peculiaridade. No final, eu aceitei”, disse ela.