No livro ‘What a Beautiful World!, o luxo 360o de Isabelle d’Ornano

Uma vida dedicada à beleza, no sentido mais amplo que podemos imaginar. Assim começa a trajetória de Isabelle d’Ornano, o nome por trás da francesa Sisley, uma das mais respeitadas empresas de cosméticos de luxo do planeta. A marca, que foi criada em 1976 por Isabelle e seu marido Hubert, nunca se rendeu a nenhum conglomerado e continua até os dias de hoje sob o comando da própria família.

Entre tantos lançamentos que aguçam a sensibilidade e o desejo de estar bem, um nos chama a atenção: trata-se do livro What a Beautiful World!, no qual Isabelle nos conduz a um passeio pelos magníficos interiores – recheados de obras de arte e planejados por ela – de suas propriedades.

A fundadora da Sisley, Isabelle d’Ornano

Da casa que pertence à família há mais de 50 anos, localizada na Rive Gauche, em Paris, ao santuário rural no Vale do Loire, passando pelo “pied-à-terre” londrino até chegar aos spas da Maison Sisley mundo afora e à sede da empresa, todos os interiores levam o DNA de Isabelle, que faz questão de frisar que não apenas o luxo é capaz de tornar um ambiente aconchegante.

“Ter coisas valiosas é um luxo, mas não é isso que torna um lugar aconchegante. Todos os quartos devem ter uma quantidade de desordem para que mostrem que existe vida lá dentro”, diz Madame d’Ornano.

Os ambientes trazem um mix de raras antiguidades com obras contemporâneas agregadas às extravagâncias, se é que podemos dizer assim, que imprimem a forte personalidade de Isabelle, como uma pilha de almofadas colocadas estrategicamente em um canto da sala.

A matriarca faz questão de afirmar que a criação dos delicados e luxuosos produtos de sua Sisley está diretamente ligada aos ambientes em que ela e sua família transitam. E que suas histórias transbordam de alma.

E é com a mesma sensibilidade que Christine d’Ornano, a caçula dos cinco filhos de Isabelle e Hubert e hoje vice-presidente executiva da Sisley, dirige o império. “Um sucesso familiar não se resume à questão do dinheiro, isso seria um presente envenenado”, justifica a empresária. E o talento vem, literalmente, de berço.

Christine descobriu sua paixão pelo universo da beleza pela memória de ainda criança seu pai ter sempre no bolso do paletó um lenço embebido com a Eau de Campagne. Já a mãe perfumava todas as noites o quarto da menina com o Eau du Soir – fragrância criada especialmente para a própria Isabelle d’Ornano –, que também é o aroma favorito da rainha Letizia, da Espanha, e foi o perfume preferido de Lady Di.

Já no Brasil, a Sisley tem uma enorme aceitação por se tratar de produtos de texturas mais leves que agregam tecnologia de ponta. Entre as cinco linhas da marca, os produtos mais vendidos por aqui são os do segmento Sisleÿa, que conta com uma gama completa de séruns, cremes nutritivos, uniformizadores de pele e estimuladores de colágeno que possuem ação anti-idade ou de necessidade, como a empresa prefere chamar suas criações.

Vale lembrar que Madame Isabelle d’Ornano não só dividiu com o mundo o seu requinte em What a Beautiful World!, como continua na direção criativa da marca criada por ela e seu marido. Uma história de amor e muito sucesso!

Cinco queridinhos da Sisley

Hydra-Global Serum

Atua nas camadas mais profundas e prepara a pele para todo tipo de hidratação

Black Rose Cream Mask

Máscara anti-idade, textura leve que se adapta a todos os tipos de pele

Sisleÿa l’intégral anti-age

Primeiro creme do mundo com várias ações em um só produto. Nutre, hidrata e preenche

All Day all Year

Protetor solar inteligente, desenvolvido para combater as ações externas

Eau de Soir

Fragrância inspirada na história de amor de Hubert e Isabelle d’Ornan