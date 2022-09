Norte a sul

Daiane Conterato deu os primeiros passos como modelo profissional em 2003. Naquela época, já exibia o visual cool que a tornou nome forte tanto no Brasil quanto no exterior. Eleita pelo Models.com uma das 50 top models mais influentes do mundo, cruzou passarelas para todas as marcas importantes, de Chanel a Victoria Beckham, desde sua estreia internacional, na temporada de inverno de 2006, quando desfilou com exclusividade para a Prada.

Toda essa trajetória nas passarelas abriu caminho até as lentes de nomes poderosos da fotografia de moda: Steven Meisel, Inez and Vinoodh, Craig McDean, Steven Klein, David Sims, Paolo Roversi, Ellen Von Unwerth e Patrick Demarchelier são alguns deles. “Tenho muitas experiências inesquecíveis com meu trabalho”, conta ela, que se prepara para mais uma temporada internacional, na semana de moda de Paris.

Descendente dos Aruans, povo indígena que habitou a Ilha de Marajó, Emilly Nunes morava em Belém, no Pará, e todos os dias, das 8h da manhã às 7h da noite, vendia chip de celular nas ruas de Belém ao lado da mãe, que na juventude competiu como Miss Pará e sempre incentivou a filha a seguir o sonho de ser modelo. O desejo virou realidade há dois anos. Sua ascensão tem sido meteórica. Em poucos meses de carreira, já havia estrelao três capas de Vogue, sendo duas para a edição brasileira do título e uma para a portuguesa. Aqui, uma rápida conversa com esses dois talentos brasileiros.

Como você se tornou modelo e o que você mais curte nesta profissão?

Fui descoberta aos 13 anos no Rio Grande do Sul, em uma feira agropecuária. Aos 15 anos fiz minha primeira viagem a Milão para desfilar com exclusividade para Prada. O que mais curto da profissão são as viagens.

Qual foi a experiência mais marcante que você já viveu, trabalhando como modelo, até o momento?

Tenho muitas experiências inesquecíveis com meu trabalho. Mas ter ido ao Japão inúmeras vezes, de fato foi, e ainda é uma coisa que me marca muito.

Qual costume (alimentação, palavras, atitutides) da sua cidade você não abandona de jeito nenhum?

A palavra “guri” está sempre presente. Meu gato tem esse mesmo nome :). Também não abro mão do bom chimarrão.

Emilly Nunes

Emily Nunes

Como você se tornou modelo e o que você mais curte nesta profissão?

Fui convidada para fazer um teste para um desfile e algumas pessoas me viram, tiraram fotos minhas e me apresentaram a um scouter. Ele me apresentou para a Way - e aqui estou! Umas das coisas mais legais é a oportunidade de conhecer novas pessoas e culturas.

Qual costume (alimentação, palavras, atitudes) da sua cidade você não abandona de jeito nenhum?

Tenho vários! Um deles tem sido tentar ir pelo menos uma vez ao mês em algum restaurante amazônico.

Durante uma semana de moda, o que você gosta de fazer entre um desfile e outro e enquanto está aguardando no backstage?

Estou sempre em rodas conversando com as outras modelos ou lendo livros.

Fotos: Jonathan Wolpert

Styling: Aneco Oblangata

Direção Criativa: Fhits

Beleza: Ziel Moura, Assistente de Beleza: Claudio Pereira,

Assistente de Styling: Israel Oliveira, Assistente de Fotografia: Fernando Bentes