Novo diretor artístico da Nina Ricci diz que vai desafiar ‘visão de feminilidade’ da marca

O designer de moda britânico-americano Harris Reed, conhecido pela fluidez de gênero em suas peças, foi nomeado diretor artístico da Nina Ricci, e se tornou, aos 26 anos, o “designer mais jovem” à frente da marca, informou um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 21.

“Arrojado, ousado, explosivo: Harris trará novas perspectivas” para a casa fundada em 1932, indicou o comunicado.

Reed assume como diretor artístico da marca para “alta costura e perfumes”, detalhou Nina Ricci à AFP.

O jovem criador se declarou “disposto a desafiar (...) a visão da feminilidade nesta casa icônica”.

Harris Reed, novo diretor artístico da Nina Ricci Foto: Reprodução Instagram

Harris Reed se apresenta como um ativista “queer”, defensor das composições teatrais na moda e com criações na fronteira entre o masculino e o feminino. Com seu estilo, quer “lutar a favor da beleza e da fluidez”, descreve em seu Instagram.

Reed foi descrito pela Vogue como a “arma secreta de Harry Styles na moda”, por ser parte central na construção de sua imagem.

Isso inclui o ‘styling’ de uma combinação de terno e saia de cetim para a capa da Vogue em 2020. Selena Gomez, Adele e Lil Nas X também já usaram suas criações.

Pouco depois de se formar na prestigiada escola Central Saint Martins, em Londres, apresentou uma coleção na London Fashion Week em 2021 - a primeira a remover oficialmente as distinções entre moda masculina e feminina.

Atualmente, apresenta seu trabalho no Victoria and Albert Museum de Londres, como parte da exposição A arte do prêt-à-porter masculino.

Harris Reed apresentará sua primeira coleção para Nina Ricci “no início de 2023″, um ano depois da saída de seus antecessores, a dupla de criadores holandeses Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh.