O corte de cabelo da temporada

Assim como a moda, o cabelo, seus cortes, penteados e adornos têm uma história que anda de mãos dadas com a da civilização humana e também acompanham tendências. Mais do que vaidade ou puro gosto pessoal, estilos de cabelo evoluíram com a sociedade e sua simbologia teve papel protagonista na construção da identidade em diferentes culturas e eras.

Um olhar para o passado deixa essa conexão ainda mais clara, muitas das tribos africanas da Antiguidade, por exemplo, viam os cabelos como forma de pertencimento a um grupo específico; já os egípcios, usavam para marcar diferentes fases da vida; e, na civilização grega, ele já foi tido como sinal de vitalidade.

PARA ALÉM DOS SÍMBOLOS. Mas, além das simbologias, as escolhas para os cabelos passam também por questões práticas de cuidado e manutenção, que também influenciam diferentemente a estética de um corte ou penteado. Esse é um fator muito importante quando se fala de cabelo no mundo contemporâneo. Com todas as liberdades e inovações dos tempos, as opções para cabelos são infinitas, mas sua importância para a construção da imagem pessoal se mantém.

Um olhar atento aos perfis das redes sociais, aos desfiles das Semanas de Moda e às escolhas de grandes formadores de opinião deixa claro que, em 2023, os mercados de moda e beleza - pautados por tendências e estilos que refletem o espírito do nosso tempo - têm mostrado uma guinada em direção a visuais mais simplificados, fáceis, elegantes, roupas, maquiagens e cabelos que valorizam a pessoa em si, sem esconder ou disfarçar a sua imagem. Com isso, um corte de cabelo despontou como tendência máxima da estação para as mulheres: o Short Bob.

O termo que caracteriza o corte de cabelo mais curto, acima dos ombros e, normalmente, mais reto, ganhou destaque recentemente com a influenciadora Hailey Bieber. Até o ano passado, Bieber tinha longas madeixas que, na maioria das vezes, usava em coques e penteados ou então cobrindo parte de seu rosto.

Há pouco mais de uma semana, no entanto, a americana passou por uma mudança no visual e a novidade foi recebida com admiração por quem a acompanha digitalmente. Hailey, com seus mais de 50 milhões de seguidores, é uma personalidade de peso quando o assunto é influência de moda e beleza e com um simples corte de cabelo deixou claro um desejo dos tempos: é hora de mudar.

Outros nomes reforçam o movimento do Short Bob - um deles é o de Idina Menzel. A atriz e cantora que ficou conhecida por seu trabalho em grandes produções da Broadway e por dar a voz à personagem Elsa na animação Frozen, da Disney, também compartilhou o corte de cabelo em suas redes sociais nas últimas semanas. Aos 51 anos, Menzel reforça a versatilidade do corte que complementa a beleza de diferentes idades.

De fácil manutenção, sem demandas grandes de tempo de secagem ou formas complexas de arrumação, o Short Bob - o cabelo da temporada - tem uma história difusa. Enquanto alguns registros dão crédito de sua criação aos rebeldes dos anos 1920, alguns falam sobre o aparecimento do corte já na início do século.

Também é válido ressalta que, em muitas representações da personagem histórica Joana D’Arc, que viveu na França no século 15, ela é mostrada com cabelos curtos. Mas, seja qual for o início do estilo, o fato é seu uso - que há alguns anos também foi tendência - sempre esteve ligado à força feminina e a imagens de poder e autoconfiança.