O desserviço de Deolane e a evolução da blogueira para influenciadora digital

Eu insisti, os anos passaram, o meu negócio vingou, o termo foi atualizado para influenciador digital e ganhou novos canais por meio das mídias digitais. O Instagram se firmou como veículo oficial dessa profissão para uma nova e atualizadíssima geração de blogueiros, que agora atuam criando conteúdo em várias plataformas. Influenciador digital foi um upgrade no termo blogueira, mas a raiz é a mesma. Dar opinião pessoal, “mostrar seu olhar do mundo”, seu POV (vale pesquisar o termo), vender produtos e serviços, tudo composto por imagens envolventes, vídeos e narrativas. Podem atualizar o termo, mas não negar sua origem. Influenciador digital é um melhor e mais bem apropriado termo para um novo tempo no mercado de comunicação. A nova profissão, agora mostrando seu potencial de lucratividade, ganhou até certa credibilidade e um curso de graduação com nota 5 no MEC. Veículos da grande mídia tradicional começaram a se referir finalmente a pessoas como influenciadores digitais, o que trouxe um lugar de existência real para quem fez dessa atuação seu ganha-pão.

Ser uma influenciadora digital se tornou finalmente algo aceito e até começou a integrar o hall de celebridades e jornalistas, que também se relacionam com sua audiência e criam conteúdo patrocinado como renda extra nesses canais. Bem, tudo aparentemente caminhando, até que a sra. Deolane Bezerra apareceu, sabe lá Deus de onde, com sua bolha gigante de 28 milhões de pessoas, e implodiu tudo. Em um novo mercado, a construção de reputação é algo difícil e gradativo. Pode-se até ganhar dinheiro, mas o respeito vem com o tempo e com a atuação de uma massa de profissionais que honre a nova profissão, que agregue valor com suas postagens, histórias e até vendas. Ver Deolane e consumir as notícias sobre Deolane nesta semana entristece, emburrece e gera uma descredibilização total de termo tão novo quanto mal interpretado. Em um mundo dominado por excesso de estímulo, Deolane é prato cheio, vicia no primeiro contato, impulsiona o vício por notícias, sejam elas quais forem, preenchendo nossa dose diária de entorpecentes em formato de fofoca.