Os ícones do estilo em 2023: veja lista, fotos, e entenda por que eles são estilosos

New York Times – As “pessoas” nesta lista – que não são apresentadas sem uma ordem específica – refletem a forma como a redação The New York Times define sua cobertura: alta e baixa; divertido e sério; curioso e de mente aberta; deleitando-se com personagens; apreciando o mundo material; convidando todos para a festa.

Muitos foram reconhecidos por serem assim, outros por serem realmente estilosos. (Vários não teriam conseguido sem a ajuda de estilistas, figurinistas e outras equipes.) Muita coisa veio do mundo da política, do cinema, da TV, da música, dos esportes e da moda. Mas alguns chamaram a nossa atenção em locais menos esperados, como tribunais.

Alguns tinham cabelos lindos. Alguns tinham acessórios singulares. Uma pessoa tinha os dois – e foi confundida com uma duquesa disfarçada. Certas pessoas podem surpreendê-lo ou (esperamos) inspirar debates acalorados. Afinal, uma coisa que eles tinham em comum é que nos faziam falar: sobre o que vestimos, como vivemos e como nos expressamos.

Michelle Yeoh

A atriz fez história no Oscar, virou rosto da Balenciaga e se destacou em todos os tapetes vermelhos.

Michelle Yeoh Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Beyoncé

Seu guarda-roupa para a turnê Renaissance apresentava looks de alta costura para quase uma temporada inteira.

Frances Tiafoe

Big Foe, como o tenista é conhecido, marcou grandes pontos de estilo quando disputou o Aberto da Austrália com seu kit colorido semelhante a uma lâmpada de lava.

Frances Tiafoe Foto: Jason DeCrow / AP

PJ e Josie em ‘Bottoms’

P.J., interpretada por Rachel Sennott, e Josie, interpretada por Ayo Edebiri, ajudaram a inaugurar o renascimento das camisas de rugby.

Ayo Edebiri e Rachel Sennott em "Bottoms" Foto: Orion Releasing / AP

NewJeans

Com um som inspirado no R&B do final dos anos 90 e início dos anos 2000, os membros do NewJeans com orelhas de coelho subiram ao topo das paradas da Billboard e ganharam várias distinções - incluindo ao serem as primeiras artistas femininas de K-pop a tocar no Lollapalooza.

NewJeans Foto: Lee Jin-man / AP

Deputado Patrick McHenry da Carolina do Norte

O lado positivo de assistir aos muitos votos dos presidentes da Câmara? Vendo as várias gravatas-borboleta do congressista republicano cessante.

Patrick McHenry Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Escuna de Jeff Bezos

Quando o barco zarpou, muitos começaram a ver Lauren Sánchez, uma ex-âncora de notícias que ficou noiva do fundador da Amazon em maio, como figura de proa. Em entrevista à Vogue, ela negou que fosse sua semelhança, sugerindo que se a figura de proa fosse inspirada nela, teria seios maiores.

Escuna de Jeff Bezos Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Travis Kelce

A proximidade com uma certa estrela pop fez do tight end do Kansas City Chiefs um nome familiar - e um outdoor desejável para gravadoras como KidSuper.

Travis Kelce Foto: Matt Ludtke / AP

Doja Cat

A cantora e rapper transformou sua imagem em uma forma de arte, usando próteses (e um vestido Oscar de la Renta) para evocar o gato de Karl Lagerfeld no Met Gala e cobrindo-se com cristais de rubi para completar seu visual ardente em um desfile de alta costura da Schiaparelli.

Doja Cat Foto: JUSTIN LANE / EFE

Dylan Mulvaney

A influenciadora transgênero não permitiu que os críticos de sua campanha Bud Light a impedissem de enfeitar os tapetes vermelhos em eventos como o Tony Awards, onde ela brilhou em um vestido semitransparente.

Dylan Mulvaney Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Pharrell Williams

Desde que assumiu a moda masculina da Louis Vuitton, ele convocou Rihanna (grávida) para uma campanha publicitária e desenhou uma bolsa de US$ 1 milhão.

Pharrell Williams Foto: Tyrone Siu / REUTERS

Gwyneth Paltrow

Talvez a única coisa mais comentada do que suas roupas no julgamento do acidente de esqui tenham sido suas piadas no tribunal, como “Bem, perdi meio dia esquiando”, que inspiraram uma onda de camisetas e outros produtos.

Gwyneth Paltrow Foto: Rick Bowmer / AP

The Sphere

A nova arena de Las Vegas se tornou o maior espetáculo visual de uma cidade repleta deles.

The Sphere Foto: James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal / AP

Alan Cumming em ‘Os Traidores’

Como apresentador do concurso assassino de reality shows, o ator deu uma aula magistral de moda masculina.

Alan Cumming Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Lauryn Hill

Sua turnê comemorando o 25º aniversário de seu álbum “The Miseducation of Lauryn Hill” presenteou os fãs com nostalgia e alguns trajes bem legais.

Lauryn Hill Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Paul Mescal

Seu comprometimento – e comando – com a tainha foi notável.

Paul Mescal Foto: Jutharat Pinyodoonyachet / NYT

A bolsa ridiculamente espaçosa em ‘Succession’

Como disse Tom Wambsgans no programa: “O que tem aí, hein? Sapatos baixos para o metrô? Sua lancheira? Quero dizer... é monstruoso. É gigantesco. Você poderia levá-la para acampar. Você poderia deslizá-la pelo chão depois de um trabalho no banco.”

Jacob Elordi

Dentro e fora das telas, o ator surpreendeu com seus acessórios (aquele piercing na sobrancelha em “Saltburn”) e a falta deles (andar descalço em Los Angeles). Mas, de longe, seus melhores acessórios foram bolsas grandes e pequenas.

Jacob Elordi Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Deputado estadual Justin Jones do Tennessee

O terno branco do legislador democrata tornou-se um símbolo político poderoso quando ele foi brevemente expulso da legislatura do Tennessee por causa de um protesto pelo controle de armas.

Justin Jones (centro) Foto: REUTERS / REUTERS

Lily Gladstone

Nos tapetes vermelhos, a estrela emergente de “Assassinos da Lua de Flores” tem um talento especial para misturar moda de luxo com peças de designers independentes e nativos americanos.

Lily Gladstone Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

M3GAN em ‘M3GAN’

A boneca bizarra tinha uma roupa matadora.

Greta Lee

A atriz de “Vidas Passadas” se veste com um destemor que torna a moda divertida. Seu retorno aos tapetes vermelhos foi um dos muitos benefícios do fim da greve sindical dos atores.

Greta Lee Foto: VALERIE MACON / AFP

Rei Charles III

Ele finalmente conseguiu usar a Coroa de Santo Eduardo.

Rei Charles III Foto: Frank Augstein / AP

Ice Spice

A rapper conhecida por seu afro vermelho serviu de inspiração para um colar de diamantes, um drink no Dunkin’ e muitas fantasias de Halloween.

Ice Spice Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Maggie Smith

Sua campanha na Loewe era algo que o mundo da moda não sabia que precisava.

O Papa da IA

Poucas das imagens geradas artificialmente que inundaram os feeds das redes sociais eram tão vistosas quanto a representação do Papa Francisco naquele “puffer”.

Papa (Imagem criada por IA) Foto: NYT / NYT

Jenna Lyons

No mínimo, a volta de “Real Housewives of New York City” foi uma plataforma para lembrar às pessoas o quão bem ela executa o estilo alto-baixo.

Jerrod Carmichael

Lembra de quantas roupas lindas o comediante usou como apresentador do Globo de Ouro?

Jerrod Carmichael Foto: Rich Polk / AP

Príncipe Hussein e Princesa Rajwa da Jordânia

Havia muita moda no casamento real, mas os noivos provavelmente foram os mais bem-vestidos.

Law Roach

O estilista parou de vestir celebridades. Ou não? De qualquer forma, ele atraiu muita atenção para um trabalho que ocorre principalmente nos bastidores.

Law Roch e Zendaya Foto: Evan Agostini / Invision

Kristen Kish

Ela é a nova apresentadora do “Top Chef”, o que, esperançosamente, significa mais oportunidades de vê-la em alfaiataria de primeira linha.

A chef Kristen Kish Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Jimmy Butler

Depois que o Miami Heat perdeu o campeonato da NBA, o atacante iniciou uma nova temporada com um novo visual emo (temporário) que incluía piercings faciais, esmalte preto e cabelo tipo Pete Wentz da era 2007.

Jimmy Butler Foto: Rebecca Blackwell / AP

Gaurav Gupta

O costureiro indiano, que iniciou sua linha há cerca de 20 anos, foi convidado pela primeira vez para desfilar na Paris Couture Week. Ele também fez o vestido azul atmosférico que Cardi B usou no Grammy.

Cardi B no Grammy 2023 Foto: David Swanson / REUTERS

Troye Sivan

A pedra angular de seu ano elegante? Quando Timothée Chalamet e a banda boygenius replicaram um look do vídeo “Got Me Started” do cantor – uma regata branca justa, calças azuis largas e calcinha vermelha – no “Saturday Night Live”.

Troye Sivan Foto: Yara Nardi / REUTERS

Mark Zuckerberg

Ele cresceu. E ele pode ter concordado em uma luta na jaula com Elon Musk?

Mark Zuckerberg Foto: Carlos Barria / REUTERS

Ariana Madix

Membro do elenco de “Vanderpump Rules”, ela saiu de “Scandoval” com uma capa da Glamour – e possivelmente melhor do que nunca.

Amy Lau em ‘Treta’

À medida que Amy, interpretada por Ali Wong, se desenrolava, a mudança de cabelo e guarda-roupa capturava perfeitamente seu estado emocional.

Ali Wong como Amy Lau e Steven Yeun em 'Treta' Foto: Andrew Cooper/Netflix via AP

Karl Jenkins

Que ele seja para sempre conhecido como o homem que não é Meghan Markle.





Mary Earps

Com a ajuda de torcedores apaixonados, a goleira da seleção inglesa de futebol feminino conseguiu que a Nike lançasse versões de sua camisa feminina da Copa do Mundo, depois que a empresa inicialmente disse que não o faria.

Mary Earps Foto: Carl Recine / REUTERS

Pedro Pascal

Seu físico robusto, junto com os papéis paternos em “The Last of Us” e “The Mandalorian”, o ajudaram a se tornar o pai da internet.

Pedro Pascal Foto: Allison Dinner / REUTERS

Martha Stewart

Posar para a capa da edição de trajes de banho da Sports Illustrated aos 81 anos foi um pouco enigmático? Sim. Ela deveria se arrepender? Não.

Martha Stewart Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Chioma Nnadi

A nova editora-chefe da Vogue britânica, que assumiu neste outono depois de se tornar uma deputada de confiança de Anna Wintour durante seus cerca de 13 anos na Vogue americana, é a primeira mulher negra a liderar a publicação.

Chioma Nnadi Foto: ANGELA WEISS / AFP

Miuccia Prada

Seguidores próximos da moda disseram que nenhum outro designer tem sido mais influente ultimamente.

Miuccia Prada Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Presidente Yoon Suk-Yeol da Coreia do Sul

Sua performance perfeita de “American Pie” na Casa Branca foi digna de “American Idol”.

Yoon Suk Yeol Foto: REUTERS / REUTERS

Olivia Rodrigo

Uma estrela do rock da Geração Z, ela personifica o amor de seu grupo por Doc Martens e vintage, usando peças de arquivo em tapetes vermelhos em premiações e outros eventos.

Olivia Rodrigo Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Chirlane McCray e Bill de Blasio

Eles passaram por grandes mudanças pessoais – a separação como casal, o cabelo recém-tingido – com admirável transparência.

Chirlane McCray e Bill de Blasio Foto: JEFFERSON SIEGEL / REUTERS

Pamela Anderson

Entre seu livro de memórias, seu documentário e seu rosto sem maquiagem na Paris Fashion Week, ela praticamente revelou tudo.

Pamela Anderson Foto: Neil Hall / EFE

Barbie em ‘Barbie’

Cada Barbie do filme foi tão montada quanto a anterior.

Barbie Foto: Warner Bros / AP

Margot Robbie

Mas de todas as pessoas que interpretaram Barbie na tela, nenhuma teve tantos momentos no tapete rosa quanto Margot Robbie.

Margot Robbie Foto: Maja Smiejkowska / REUTERS

Sofia Richie Grainge

Os moodboards nupciais não têm sido os mesmos desde que ela usou um trio de vestidos Chanel personalizados em seu casamento em abril.

Ariana De Bose

Seu rap de abertura no BAFTA Awards foi a definição de chiclete.

Lauren Wasser

Entre as conquistas da modelo com pernas protéticas douradas estão a capa do CR Fashion Book, a campanha da Giorgio Armani e o Prêmio Mulher do Ano da Glamour Alemanha.

Lauren Wasser Foto: Christophe Ena / AP

Robert Oppenheimer em ‘Oppenheimer’

Fedoras, trilbies e seus semelhantes teve um pequeno boom graças ao físico teórico interpretado por Cillian Murphy.

Oppenheimer Foto: Universal Pictures / AP

E. Jean Carroll

No julgamento civil contra o ex-presidente Donald Trump, ela complementou seu depoimento com um guarda-roupa marcante.

E. Jean Carroll Foto: John Minchillo / AP

Tems

Muitos olhares estavam voltados para a cantora no Oscar, em parte porque seu vestido que desafiava a gravidade bloqueava a visão do palco para alguns convidados.

Tems Foto: Aude Guerrucci / REUTERS

David e Victoria Beckham

O casal pode levar suas roupas a sério, mas, como mostrou a série de documentários da Netflix, eles nem sempre se levam muito a sério.

David e Victoria Beckham Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

A Barata no Met Gala

A barata era dona daquele tapete vermelho – até ser esmagada.

Cher

Ela começou a namorar um homem mais jovem e, com o lançamento de um novo álbum de Natal, tentou roubar o feriado de outra diva (Mariah Carey).

Cher e Alexander Edwards Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Pamela em “Saltburn”

Pamela, interpretada por Carey Mulligan, tinha as roupas de Moira Rose e os cabelos de Grace Coddington.

Coco Gauff

O estilo da campeã do Aberto dos Estados Unidos no torneio de tênis era quase tão instigante quanto seu desempenho na quadra.

Coco Gauff Foto: John Minchillo / AP

Taylor Swift

Provavelmente, ela conseguiu alguém que você conhece para começar a usar pulseiras da amizade ou produtos do Kansas City Chiefs.

Taylor Swift Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Rihanna

Embora ela ainda mantenha os fãs esperando por um novo álbum, ela fez uma performance épica no show do intervalo do Super Bowl, onde revelou sua segunda gravidez enquanto usava um macacão Loewe vermelho, cujas réplicas a marca vendeu mais tarde - e rapidamente esgotaram.

Rihanna Foto: Ross D. Franklin / AP

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.