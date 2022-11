Paraíso perdido em Joali Maldives

Publicidade

Malas prontas e coração em estado de pura euforia. Assim comecei minha jornada rumo ao paraíso e às tão sonhadas férias. De São Paulo a Roma – com uma parada de alguns dias para assistir ao desfile de Alta-Costura da marca de luxo italiana Valentino, um espetáculo da moda que abriu com chave de ouro a sequência de experiências inesquecíveis que viriam nos próximos dias.

Próxima parada, Doha, capital do Catar, o país que neste ano sedia a Copa do Mundo de Futebol. Dessa vez, foi uma breve escala rumo ao meu destino final, um lugar paradisíaco que dispensa apresentações: Maldivas. Ao todo foram mais de 21 horas de voo para chegar a Malé – a capital da nação maldiviana que é formada por mais de mil ilhas de corais no Oceano Índico –, horas de viagem que valeram, e muito, a pena.

Águas cristalinas que se tingem com o mais puro tom de azul-turquesa reinam absolutas na paisagem que cobre tudo onde o olhar alcança. A natureza é majestade nas Maldivas e é a ela que vai grande parte do crédito pelo apelo turístico do destino. Segundo relatório do instituto de pesquisas internacionais IJSRP, desde 2000 o número de turistas nas Maldivas vem crescendo em média 10% ao ano. Em 2021, mais de um milhão e meio de pessoas vindas do mundo todo visitaram o país.

Meu destino é o Joali Maldives, resort que abriu suas portas em 2018 pelo trabalho da empreendedora turca Esin Güral Argat e que se tornou um verdadeiro must-visit quando o assunto é turismo de luxo no arquipélago do Oceano Índico. O apelo magnético do resort se dá pelo fato de que lá é possível vivenciar as Maldivas que vemos pelos feeds das redes sociais, com piscinas de borda infinita, acomodações luxuosas sobre a água e gastronomia sublime, mas também ir além das expectativas e entrar em um universo verdadeiramente único.

Tratamentos imersivos fazem parte do diferencial do novo resort

O Joali Maldives foi construído em uma ilha própria não muito distante de Malé – 40 minutos de voo em um avião particular do hotel, para ser mais exata – e parte da premissa de criar uma experiência de arte imersiva. Seus espaços foram construídos para aliar o trabalho de artistas renomados às criações de artesãos locais e, com isso, a cultura local se faz presente com orgulho.

Cada uma das acomodações conta uma história diferente com sua decoração e arte. Todas com serviço de hospitalidade indefectível e com seu próprio Jadugar, como chamam os mordomos particulares de cada vila. Além disso, o resort também pauta suas operações com o que definem como “glamour sustentável”, toma ações concretas – como reciclagem e coleta consciente de insumos da ilha – para minimizar seu impacto ambiental, além de contar com um projeto próprio focado na restauração dos corais da região

Foi seguindo essa mesma filosofia, mas com um objetivo totalmente diferente, que nasceu Joali Being, o mais novo resort do grupo Joali. Localizado em uma outra ilha, o empreendimento foi inaugurado este ano e é o primeiro da sua categoria nas Maldivas. Mais do que um resort, foi pensado para ser um verdadeiro retiro no qual os hóspedes tomam parte de programas totalmente personalizados, criados com o objetivo de promover transformações e atingir resultados.

Além de tudo o que envolve estar em um resort de luxo nas Maldivas no que tange a hospitalidade, acomodações e ambientes que parecem saídos de um sonho, os hóspedes do Joali Being também contam com um verdadeiro arsenal de especialistas e profissionais vindos de todo o mundo para auxiliar neste caminho transformador que a experiência propõe. Mais do que estar de férias, passar meus dias nos resorts Joali provou-se uma verdadeira experiência de conexão com as Maldivas, com sua natureza e cultura.