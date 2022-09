Em abril deste ano, um grupo de pesquisadores da Sea Shepherd e voluntários deram início à expedição Ondas Limpas na Estrada em Chuí, no extremo sul brasileiro. Durante 18 meses, o projeto percorrerá 7.000 quilômetros pela costa brasileira estudando o nível de poluição em 300 praias e realizando o mapeamento de cooperativas para incentivar políticas de gestão de resíduos; em cada parada do ônibus convertido em escritório-laboratório-moradia, mutirões de limpeza mobilizam pessoas e deixam um rastro positivo.

“É sobre a conscientização dos danos causados pelo plástico. Reciclar não resolve o problema. É preciso substituir. E queremos ter um número robusto sobre a quantidade de microplástico nas nossas praias. Só assim podemos exigir políticas públicas para acelerar a gestão desses resíduos”, diz Nathalie Gil, CEO da organização de conservação marinha criada no Brasil em 1999. “Estamos fazendo a leitura de macrorresíduos, coleta de microplástico e de areia para identificar o grau de toxicidade.” Segundo ela, esse mapeamento será igualmente útil no contato com empresas que buscam opções sustentáveis e para a sociedade perceber a importância da conservação dos oceanos e da vida marinha, primordiais para a existência no planeta.





Planeta água

Para ter dimensão do problema, de acordo com relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, a previsão é de que a poluição causada por plásticos duplique até 2030, acarretando consequências desastrosas para saúde, economia, clima e biodiversidade. O material já representa mais de 85% do lixo marinho. Além do efeito visível, plânctons e animais enfrentam riscos de intoxicação, fome, sufocamento e desvios de comportamento. Ainda mais alarmante é a consequência do microplástico – com tamanho de até 5mm – no corpo humano.

Ingerido durante o consumo de peixes como atum e sal, pode, inclusive, penetrar nos poros e ser inalado. Recentemente, pesquisadores da Universidade Livre de Amsterdã detectaram fragmentos de plástico usado em garrafas PET, embalagens e sacolas em amostras de sangue de 22 pessoas. “A humanidade construiu a sociedade de costas para o oceano, jogando nele tudo que vem da indústria, pecuária, mineração, esgoto e outros resíduos”, destaca a CEO.

Apesar de ser considerado um problema urgente, o plástico não é o único vilão dos mares. “Estamos focados nos grandes impactos e a pesca ilegal é um deles”, explica Nathalie. Essa preocupação se reflete em campanhas como Cação é Tubarão, que alerta sobre a presença de metais pesados na carne e o alto volume de morte de animais para retirada de barbatana e uso do óleo pela indústria cosmética. Cerca de 100 milhões de tubarões são mortos por ano no mundo e o Brasil é o maior importador e consumidor.

Ainda de olho na proteção desses animais, foi lançada em julho a versão nacional do projeto Shark Defense, para proteção da espécie em Fernando de Noronha. Programas para salvar o boto da Amazônia e de monitoramento das baleias Jubarte na costa de Ilhabela também estão no radar da ONG, que segue de perto os preceitos da Sea Shepherd mundial fundada em 1977 pelo capitão Paul Watson, que foi um dos idealizadores do Greenpeace. “O oceano tem uma função vital para nossa sobrevivência. É responsável por, no mínimo, metade do oxigênio que respiramos, absorve 90% do aquecimento global e ¼ do dióxido de carbono que geramos”, enumera Nathalie.