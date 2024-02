Plateia atira lixo em modelos durante desfile da Semana de Moda de Milão; veja vídeo

No entanto, esse ato não foi um protesto do público, e sim parte da apresentação, planejada para fazer as pessoas pensarem sobre como tratamos a moda e os que trabalham nela. As informações são da revista Dazed.

Beate Karlsson é conhecida por seu estilo provocativo e abordagens não convencionais no mundo da moda. Anteriormente, ela já havia apresentado coleções que se desfaziam enquanto os modelos caminhavam, e outra com peças inacabadas, caracterizando sua marca como um espaço de criatividade sem limites.