Riachuelo retira roupas de lojas após críticas por semelhança com campos de concentração

A Riachuelo está retirando de suas lojas e do e-commerce um conjunto de roupas que gerou críticas nas redes sociais. O conjunto, que é composto por uma camisa e uma calça listrados nas cores branca e azul, foi associado por internautas aos uniformes dos campos de concentração nazistas utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. As informações foram publicadas pelo G1 e confirmadas pelo Estadão.

Uma das vozes que se destacou nesse coro de críticas foi a da especialista em cultura material e consumo, e semiótica psicanalítica da USP, Maria Eugênya. Em uma publicação que já alcançou mais de 115 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos, ela destacou a necessidade de “conhecer a história” e caracterizou como “puro cinismo” a decisão de colocar o “uso estético acima de crítica ou memória histórica”.

Em resposta à polêmica, a Riachuelo divulgou uma nota onde reconhece que a escolha do modelo e da cartela de cores “realmente foi uma infelicidade”. A empresa afirmou que não teve a intenção de fazer alusão a um período histórico marcado por graves violações aos direitos humanos e que está retirando todas as peças de suas lojas e do e-commerce. A nota também contém um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas pelo produto. Confira abaixo o comunicado na íntegra.

“Nós, da Riachuelo, prezamos pelo respeito por todas as pessoas, e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente. A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e e-commerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado.”

Até a publicação desta matéria, a Riachuelo não detalhou se tomará medidas adicionais após a retirada das peças de circulação. O Estadão também buscou esclarecimentos sobre o processo criativo por trás da concepção das peças e sobre as estratégias que a empresa possui para prevenir que situações de sensibilidade histórica e cultural se repitam no futuro. O espaço para resposta da empresa permanece aberto.