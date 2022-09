Tecnologia aliada ao bem-estar é possível e pode trazer excelentes benefícios. Se antes parecia uma utopia para a medicina tradicional corpo e mente estarem perfeitamente integrados, agora é realidade. Toda essa contemporaneidade, que desenvolve o olhar para a medicina integrativa, já faz parte da trajetória de quase quatro décadas do Kurotel.

Saúde com propósito

Hoje, à frente da gestão do spa médico, localizado na cidade de Gramado (RS), a dra. Mariela Silveira, que faz parte da segunda geração da família dos fundadores do Kur, Luis Carlos e Neusa Silveira, desenvolve o olhar para a saúde 360° baseado na individualidade bioquímica de cada hóspede. A filosofia Kur tem como alicerce de sua construção cinco pilares: Novos Rumos – baseado na vontade de mudarmos velhos hábitos; Nutrição Saudável e Gourmet; Corpo/Metabolismo; Mente em Alta Performance, e Propósito, este, por sinal, diretamente ligado ao emagrecimento. Desenvolver um olhar preventivo com foco na saúde e não na doença é o propósito desse respeitado e premiado spa médico.

Para nos ajudar a lidar com o tema mais que recorrente no cotidiano da maioria das pessoas, perguntamos à dra. Mariela como podemos driblar o nosso estresse do dia a dia de forma saudável. “Um bom sono nos ajuda – e muito – a acalmar a nossa mente. Eu sou adepta à meditação. Inclusive, pratico todos os dias. Acredito tanto nos benefícios, que me engajei na criação de uma ONG, a menteviva.org, que promove a meditação para crianças e adolescentes.

Um projeto paralelo ao meu trabalho no Kur”, conta. Dentro do programa do Kurotel, profissionais especializados nas técnicas de relaxamento e mindfulness, yoga, entre outras, dão as ferramentas para que essa descompressão aconteça. Uma das exclusividades encontradas por lá é a cápsula de flutuação. Trata-se de um casulo rodeado por água e sal, mais luzes de aromaterapia, no qual não se tem contato com estímulos externos. “Um momento de privacidade consigo mesmo”, enfatiza Mariela.

Cápsula de flutuação, uma das exclusividades do Kurotel

Os tratamentos são prescritos a partir de uma consulta médica. “Nela, fazemos um raio X personalizado. Por meio desse diagnóstico, somos capazes de ver as necessidades e os desejos – sim, se não houver engajamento com respeito ,o tratamento não irá funcionar. Após traçarmos o perfil do paciente, é desenvolvida uma agenda personalizada baseada em nossos pilares.” Isso inclui tratamentos estéticos e dermatológicos, que também fazem parte da imersão de uma semana, tempo indicado para o início de uma mudança de hábito. Lasers de alta tecnologia somados às terapias manuais promovem resultados eficazes. “A tecnologia é usada com coerência”, faz questão de enfatizar Mariela.

Continua após a publicidade

Entre as novidades do Kurotel, o aparelho desenvolvido em Israel para a redução da dor é um dos destaques. “Estamos plugados nas tecnologias de ponta para incorporarmos em nossos tratamentos. Tanto que acabamos de inaugurar a Sala de Inovação, um espaço com direito a um robozinho que mostra o que existe de mais moderno no mundo, especialmente para facilitar a busca específica de cada hóspede.” Uma imersão no Kur é capaz de trazer inúmeras e profundas transformações. Afinal, ter a vida com mais propósito também é saúde.