SPFW anuncia cobrança de ingressos: line-up terá 48 desfiles e novas grifes

A próxima edição da SPFW (São Paulo Fashion Week), que será realizada de 16 a 20 de novembro, divulgou as marcas que vão desfilar e os horários das apresentações e, para este ano, o valor dos ingressos que passam a ser cobrados (R$ 100 e R$ 1.540).

Além dos desfiles presenciais, evento de moda terá fashion filmes, ocupações e exposições, com espaço para discussões sobre questões de identidade e pertencimento, além dos desafios da economia circular no setor.

Ao todo, a SPFW-N54 terá 48 desfiles, sendo 43 presenciais e 5 digitais, que será no hub criado no Komplexo Tempo, que conta com duas salas de desfile, área de exposições, lounges, e uma sala especialmente montada no Shopping Iguatemi. Haverá ainda, como já é tradicional, passarelas em locais externos, que vão ocupar alguns locais conhecidos da cidade.

Novatas

Estarão na passarela da SPFW N54 quatro novas grifes, que fazem sua estreia no evento: Greg Joey, do estilista Lucas Danuello, Heloisa Faria, Mauricio Duarte e Buzina, da estilista portuguesa Vera Fernandes. A tradicional Ellus, por sua parte, preparou desfile especial para comemorar 50 anos.





Continua após a publicidade





Já o Festival SPFW+IN.PACTOS, que conta com curadoria de Carollina Lauriano, tem como destaque ocupação artística e urbana em torno de questões de identidade e pertencimento, com a participação de coletivos de artistas racializados, indígenas e trans, transformando a região do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.

Haverá também instação feita em parceria entre o ISTM (Instituto Sustentabilidade Têxtil em Moda) e o InMode (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa), que mostra desafios globais da economia circular na moda, numa colaboração criativa entre a professora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda, e o estilista Gustavo Silvestre, do Projeto Ponto Firme, a partir de resíduos têxteis e do descarte de roupas pós consumo.

Confira o line-up:

DIA 16/11 - QUARTA FEIRA

12h Patrícia Viera

16h Meninos Rei

Continua após a publicidade

17h Soul Basico

18h Greg Joey

19h Walério Araújo

20h Renata Buzzo

20h30 Aluf (Digital)

21h30 Bold Strap

DIA 17/11 - QUINTA-FEIRA

Continua após a publicidade

10h30 Misci

12h30 Lilly Sarti

13h Rellow

16h DePedro

17h Sou de Algodão

18h TA Studios

19h Another Place

Continua após a publicidade

20h Buzina

20h30 Modem (Digital)

21h30 João Pimenta

DIA 18/11 - SEXTA FEIRA

10h30 A.Niemeyer

12H Triya

14h30 Lino Villaventura

Continua após a publicidade

16h Rocio Canvas

17h Thear

18h Ateliê Mão de Mãe

19h Martins

20h Handred

20h30 Heloísa Faria (Digital)

22h Ellus

Continua após a publicidade

DIA 19/11 - SÁBADO

10h30 Angela Brito

12h30 Neriage

15h AZ Marias

16h Ponto Firme

17h Silvério

18h Santa Resistência

19h Anacê

19h30 Àlg (Digital)

20h Led

21h30 Lenny Niemeyer

DIA 20/11 - DOMINGO

10h Korshi 01

12h À La Garçonne

15h Isaac Silva

16h Cria Costura

17h Lucas Leão

18h Naya Violeta

19h Weider Silveiro

20h Dendezeiro

20h30 Maurício Duarte (Digital)

21h30 Apartamento 03

Ingressos para acesso ao hub do Komplexo Tempo: De R$ 100 a R$ 1.540.