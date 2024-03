Valentino inaugura nova loja no shopping Cidade Jardim reafirmando excelência do ‘made in Italy’

Desde 2016 no posto de diretor criativo da Maison Valentino, uma das potências globais da moda italiana, Pierpaolo Piccioli revoluciona o mercado e traz propostas inovadoras para a criação de roupas e acessórios. Sua abordagem, no entanto, transcende os produtos e cria narrativas e experiências complementares que englobam, a cada temporada, os vários pontos de contato da marca com o público.

PUBLICIDADE Das mídias sociais aos desfiles, sem deixar de lado a experiência em loja, tudo tem a mão do criador, que, em harmonia, constrói o fascinante universo da Valentino sob sua batuta. Esta semana, experienciar a Valentino de Pierpaolo ficou mais fácil para os brasileiros, com a abertura da nova loja da maison, inaugurada na segunda, 11, em São Paulo. A loja de 280 m², que abriu suas portas no Shopping Cidade Jardim, é a sétima do mundo a acompanhar o novo conceito arquitetônico internacional da marca para seus pontos de venda próprios e foi pensada para valorizar a identidade Valentino em cada um de seus aspectos. E o novo espaço se mostra extremamente bem-sucedido quando o assunto é provocar desejos fashion, mas também sensações de acolhimento aos clientes, o que se dá pela inserção de elementos decorativos comumente usados em casas, como o boiserie, além de tapetes e peças de mobiliário que confortam e convidam à permanência.

Nova Loja no Cidade Jardim Foto: Luciana Prezia

Padrões

A arquitetura da casa/loja traz elementos que permitem uma imersão na narrativa completa da Valentino, que ressalta a tradição italiana e o conceito made in Italy – excelência e qualidade italianas –, mas se dispõe a um importante diálogo com cada país em que o ponto de vendas se insere.

Assim, o Brasil também está presente na nova loja Valentino. O País vem representado pelo ônix verde do Ceará e pelo mármore preto, também nacional, que formam os padrões geométricos dos pisos, a base de toda a experiência. Às pedras brasileiras são adicionadas camadas que deixam claro onde estamos, com detalhes e conceitos extremamente característicos da maison. Já na fachada, o espaço traz um dos maiores ícones estéticos da grife, o Stud – cujos ângulos precisos e retos são hits nos sapatos da marca –, que surge repetido em uma de suas variações para formar um padrão tridimensional hipnótico. Por sua vez, as maçanetas das grandes portas de vidro, que se abrem para os visitantes, são feitas à mão, sob medida e de cerâmica, pelo estúdio italiano de Massimiliano Pippolo, uma lembrança da força do made in Italy que chega logo na entrada.

Pierpaolo traz também esse conceito nas peças da nova loja. O made in Italy se expressa em técnicas, materiais e elementos especialíssimos do mundo da alta-costura que o diretor aplica nas suas coleções de prêt-à-porter. Com isso, eleva cada criação a novos patamares e, na nova loja, os exibe à altura, como obras de arte. Tudo na decoração é majoritariamente preto e branco, mas momentos de tons vibrantes, como as poltronas em verde-cítrico da sala para clientes VIP, chegam para dar destaque às roupas. Afinal, Pierpaolo é conhecido por ser um dos melhores coloristas da moda.

Branco

Na Valentino, as cores são ferramentas fundamentais para contar histórias, até mesmo na sua ausência existe uma intenção potente. Na chamada L’Ecole, que está nas araras da nova loja, com peças selecionadas especialmente para o público brasileiro, o foco máximo foi o uso do branco; já na coleção, que se chama Valentino Le Noir e foi desfilada no início do mês na semana de moda de Paris, o preto reinou absoluto.

Publicidade

Com uma grande variedade de propostas, todas em preto, a ideia do diretor foi justamente valorizar o caráter construtivo e extremamente detalhado de cada peça da marca. Transparências, paetês, franjas e silhuetas marcantes se uniram para formar um desfile cuja mensagem principal foi trazer uma coleção “unificada sob uma única cor e exaltada por texturas, cortes, bordados e padrões”. Conceito que chega para reforçar a afirmação de que o universo Valentino é composto não por histórias isoladas, mas sim por uma sinfonia de elementos marcantes, diversos e igualmente importantes, como na nova loja.