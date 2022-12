Viva Magenta é a cor do ano em 2023

A rica e complexa história das cores é quase tão antiga quanto a do próprio ser humano. Nossos antepassados - segundo descobertas arqueológicas - já se utilizavam de pigmentos obtidos de misturas de insumos da natureza, muito provavelmente apenas em tons de amarelo e vermelho, para pintar seus corpos e objetos há mais de 100 mil anos. Mas, assim como o ser humano, as cores evoluíram, seu uso ganhou ramificações e é claro, nos tempos mais recentes, se digitalizaram.

Hoje vivemos em um mundo onde temos à nossa disposição uma gama cromática infinita, vinda de meios físicos e digitais, pronta para ser usada em produtos, obras de arte, roupas, acessórios, peças de decoração, e a lista segue. E foi exatamente para traduzir em cor estes movimentos e a evolução da sociedade que a Pantone - empresa americana fundada em 1963 que hoje é a maior autoridade no assunto - iniciou o projeto A Cor do Ano, em 1999.

“Para chegar à seleção a cada ano, a equipe global de especialistas em cores do Pantone Colos Institute vasculharam o mundo em busca de novas influências cromáticas. Isso pode incluir a indústria do entretenimento e filmes em produção, coleções de arte, moda, todas as área de design, destinos de viagem, novos estilos de vida e estilos de jogos, bem como condições socioeconômicas.

SAO PAULO CADERNO 2 COLUNA ALICE FERRAZ 20-10-2022 Imagem para a coluna de Alice Ferraz. Fotos Pantone, Dior, Versace e Gucci.. Foto: undefined / undefined

As influências também podem surgir de novas tecnologias, materiais, texturas e efeitos que impactam as cores, plataformas de mídia social relevantes e até eventos esportivos futuros que chamam a atenção mundial:, conta Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone.

A cor de 2023 é o Viva Magenta, que, de acordo com a Pantone, é “uma cor fora do convencional, para tempos fora do convencional”. O tom é resultado da mistura entre o calor e a vibração do vermelho, com a calma e serenidade do violeta, e é tido como uma cor de equilíbrio, um ponto de encontro entr extremos que muitos acreditam até ser um tom de cura espiritual e mental.

Além disso, o magenta também é uma das partes principais de um sistema de cores chamado CMYK, utilizado por muitos softwares de edição de imagem. Logo, forma-se um link entre o emocional humano e a tecnologia. “Viva Magenta também é uma cor híbrida, que confortavelmente se estende entre o físico e o virtual, evocando nosso mundo multidimensional”, explicou a empresa em comunicado oficial.

‘MAGENTAVERSO’. Para o lançamento, a Pantone trouxe este ano o que tem sido chamado de “Magentaverso”, uma experiência de arte imersiva e interativa no ArtecHouse em Miami, espaço nos Estados Unidos criado sob a intenção de unir arte, ciência e tecnologia em suas exposições.

Este encontro entre o físico e o digital que tem pautado a comunicação e a divulgação da cor do ano, por sinal, também é um ponto de grande relevância, que fala muito sobre o que os especialistas de tendência do Instituto Pantone acreditam que vão pauta o próximo ano.

Através do Magenta, a respeitada empresa fala sobre uma conexão ainda mais profunda entre ser humano e o meio digital. No texto de divulgação da cor, a marca fala muito sobre dinamismo, traz temas de inteligência artificial e não deixa de citar a criatividade humana.

“A cor é a ferramenta de comunicação poderosa mais importante. É a primeira coisa que vemos e a primeira coisa com a qual nos conectamos. É uma linguagem visual que todos entendemos, cuja mensagem atravessa gêneros, gerações e geografia.

Aprender mais sobre os significados únicos que as cores dão nos ajuda a ser uma sociedade mais expressiva e intimamente conectada. Como uma linguagem visual reconhecida globalmente, a cor pode dizer o que as palavras não podem”, declara a vice-presidente.