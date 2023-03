Momix traz ao Brasil espetáculo que comemora 40 anos da companhia de dança

A companhia de dança Momix, criada pelo coreógrafo americano Moses Pendleton, traz ao Brasil o espetáculo Viva Momix, que comemora os 40 anos de existência do grupo. Essa é a primeira vez em cinco anos que a companhia se apresenta por aqui.

Viva Momix faz uma retrospectiva dos melhores momentos de suas quatro décadas. Em dois atos, os “bailarinos atletas” apresentam trechos de espetáculos como Opus Cacto (2001), Lunar Sea (2005), Remix (2011), Botanica (2009) e Alchemia (2014).

Segundo Pendleton, que responde pela direção artística da Momix, o espetáculo que, seguindo a tradição da companhia, mistura dança, ilusionismo e adereços, tem linguagem acessível ao público.

“Combinamos todos os elementos da dança e do teatro numa espécie de processo alquímico de mistura e transformação, que resulta neste estilo de dança tão visual quanto cinético”, diz.

O coreógrafo vai além. Diz que a coreografia oferece uma espécie de “fuga” para um mundo de beleza, humor e imaginação.

Pendleton festeja a volta ao Brasil. “O Brasil é um dos nossos países favoritos para se apresentar. Uma cultura que valoriza muito a música e dança. Seu Carnaval e o culto ao corpo fazem um par perfeito para nós”, diz.

Continua após a publicidade

Ele tem um aviso aos brasileiros: no ano que vem, o Momix estará de volta ao Brasil com um espetáculo inédito, baseado na clássica história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. “Pense em algo como Momix nos País das Maravilhas”, sugere.

Sáb. (25), 16h e 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 350. bit.ly/momixespetaculo

Música

O cantor Paulinho Moska faz o show Os Violões Fênix do Museu Nacional Foto: Rodrigo Simas

Paulinho Moska

No show Paulinho Moska: Os Violões Fênix do Museu Nacional, o cantor e compositor utiliza instrumentos que foram feitos a partir madeiras de rescaldo do incêndio que atingiu o museu em 2018, confeccionados por um bombeiro luthier. Na apresentação, Moska canta músicas como Tudo Novo de Novo, A Idade do Céu, Muito Pouco, Último Dia e A Dor Traz o Presente, parceria póstuma com Pixinguinha.

Sáb. (25), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 120/R$ 160. bit.ly/moskashow

Continua após a publicidade

Nina Becker

Dedicado ao repertório de Caetano Veloso, o show Love, Love, Love traz canções do compositor baiano que fazem parte da memória musical de Nina. Fugindo de obviedades,ela canta composições como Pelos Olhos, do disco Jóia, de 1975, e Os Meninos Dançam e Aracaju, ambas do álbum Cinema Transcendental, lançado por Caetano em 1979.

Hoje (24) e sáb. (25), 22h. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 80/R$ 178. bit.ly/beckershow

Leonardo e Bruno & Marrone

O cantor Leonardo e a dupla Bruno & Marrone apresentam show do projeto Cabaré, no qual mostram, ora juntos ora separados, grandes sucessos de carreira e do universo sertanejo, como Viva a vida, Telefone Mudo, Boate Azul, Garçom, Dama de Vermelho e Andorinhas.

Hoje (24) e sáb. (25), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 180/R$ 1.600. bit.ly/leonardobrunomarrone

Marina de La Riva dedica seu novo show aos ritmos oriundo de Cuba Foto: Dipp Fotografia

Continua após a publicidade

Marina De La Riva

A cantora, filha de pai cubano, dedica seu novo show aos ritmos oriundos da ilha. Entre as músicas selecionadas, estão as clássicas Besame Mucho e Cachito, Ai Ai Ai, sucesso de Ivan Lins, além da primeira composição autoral de Marina, Y Que Sabes Tu?. A banda que a acompanha é formada por músicos brasileiros e cubanos.

Hoje (24), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/marinadelarivasesc

Arrigo recria no palco o show de seu lendário álbum 'Clara Crocodilo', lançado em 1980 Foto: Edson Kumasaka

Arrigo Barnabé

O compositor recria no palco o show de seu lendário álbum Clara Crocodilo, lançado em 1980, um marco da Vanguarda Paulista e da música urbana. Para interpretar canções como Sabor de Veneno e Diversões Eletrônicas, Arrigo terá no palco músicos e cantores que participaram da gravação do LP, entre eles, o baterista Paulo Barnabé e as cantoras Suzana Salles e Vânia Bastos.

Sáb. (25), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 50. bit.ly/arrigoshow

Continua após a publicidade

João Suplicy

O cantor e compositor, que comemora 25 anos de carreira, mostra o show Samblues, no qual propõe releituras de clássicos da música brasileira, como Disritmia, de Martinho da Vila e As rosas não falam, criação de Cartola. João ainda abre espaço no repertório para canções autorais.

2ª (27), 19h. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, Sé. R$ 10/R$ 30. bit.ly/joaosuplicyshow

Teatro

Freud e o Visitante

A peça Freud e o Visitante, primeira estreia do Grupo Tapa em 2023, se passa em Viena, em 1938, quando os alemães invadem a Áustria e perseguem os judeus e Sigmund Freud resiste em deixar o país. Após sua filha ser levada para interrogatório na Gestapo, o pai da psicanálise recebe a visita de um desconhecido. O embate de ideias travado por eles pode ser uma alucinação, memória ou sonho. O texto do autor belga Eric-Emmanuel Schmitt tem direção de Eduardo Tolentino de Araújo.

5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Aliança Francesa. R. General Jardim, 182, Vila Buarque. R$ 50/R$ 70. Até 4/6. bit.ly/freudeovisitante

Continua após a publicidade

Dolores - Minha Composição

O espetáculo Dolores - Minha Composição traz a história da compositora e cantora Dolores Duran, que viveu seu auge artístico nos anos 1940 e 1950 ao criar canções como Por Causa de Você, A Noite do Meu Bem e Estrada do Sol. A ação se dá a partir do encontro da atriz que a representa e a personagem representada e se passa em três diferentes ambientes: um bar, um show e a casa da cantora, morta precocemente, aos 29 anos, em 1959. No palco, a atriz Rosana Maris, que assina a concepção da peça, é acompanhada por um trio de músicos.

5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 16h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Gratuito (reservar ingressos em Até 16/4.bit.ly/dolorespeça

O Tom Tá On

Espetáculo de humor conduzido pelo humorista Tom Cavalcanti, O Ton Tá On apresenta piadas e crônicas construídas a partir de atualidades. O ator, responsável por personagens como João Canabrava e Jarilene, também faz imitações de personalidades da música e da televisão, entre elas, os cantores Roberto Carlos e Maria Bethânia e a apresentadora Ana Maria Braga.

Hoje (24), 21h. Teatro Bradesco. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 100/R$ 160. bit.ly/otomtaon

Expo

Continua após a publicidade

Candido Portinari – No círculo de luz. Na asa do sol

A exposição Candido Portinari – No círculo de luz. Na asa do Sol exibe mais de noventa obras do artista brasileiro, algumas nunca exibidas anteriormente. Entre as telas selecionadas pelo curador Jacob Klintowitz estão Menino, Roda Infantil e Bailarina Carajá. A mostra traz ainda estudos dos painéis do Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro e outros que foram feitos para o painel Guerra e Paz que está na ONU, em Nova York.

Inauguração sáb. (25), 10h/18h. 2ª à 6ª, das 10h/18h; sáb., 10h/14h. Galeria Frente. R. Dr. Melo Alves, 400, Cerqueira César. Gratuito. Até 6/5.

MAHKU: Mirações

A mostra MAHKU: Mirações reúne cerca de 120 pinturas e desenhos que se originam tanto de traduções e registros de cantos, mitos e histórias da ancestralidade do povo Huni Kuin (Kaxinawá) - que habita a fronteira brasileira com o Peru e constitui a maior população indígena do Acre- , como de experiências visuais geradas pelos rituais de nixi pae – ingestão de ayahuasca, chamadas de mirações. As telas expressam alguns seres importantes para os Huni Kuin, como a jiboia e o jacaré. A curadoria é de Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida e Ibã Huni Kuin.

Inauguração hoje (24). 3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. MASP. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. R$ 60 (3ª, grátis). Até 4/6.

A Síntese das Coisas

A exposição A Síntese das Coisas apresenta 28 obras do pintor Aldir Mendes de Souza que contemplam quatro décadas de produção do artista paulistano morto em 2007. Na seleção do curador Marcus de Lontra Costa será possível observar a relação da estrutura geométrica oriunda dos movimentos modernistas com a grafia pop expressa nas obras de Aldir.

2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., das 10h/16h. Galeria Contempo. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jd. América. Gratuito. Até 15/4.