Morre o cartunista Roberto Negreiros aos 69 anos

Morreu nesta quarta-feira, 22, o ilustrador e cartunista Roberto Negreiros aos 69 anos. O artista tinha seus trabalhos publicados regularmente nas revistas Veja São Paulo e piauí, além do Jornal da Tarde. Anúncio foi feito pela família na página do Facebook de Negreiros. A causa foi um enfarte.

“Ainda estamos fazendo os trâmites para a despedida”, disseram os familiares no anúncio.

O cartunista Roberto Negreiros morreu nesta quarta-feira, 22, aos 69 anos. Foto: Facebook/@robertonegreiros/reprodução

Dono de um traço bem humorado, trabalhou em diversos órgãos de imprensa, nos quais revelou seu gosto por usar a técnica de lápis de cor e aquarela em suas obras, que servia para seu olhar irreverente sobre os fatos que aconteciam no Brasil e no mundo.

Trabalho do cartunista Negreiros Foto: Reprodução / Instagram Negreiros

Nas muitas décadas dedicadas ao trabalho humorístico, Negreiros ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo por criação gráfica, em 2006, e também o Prêmio Abril de Jornalismo mais de uma vez.

Obra do cartunista Negreiros Foto: Negreiros

Sua arte foi marcada pelo estilo único de cores feitas com lápis de cor e aquarela, contrastando com técnicas mais modernas, o que dava destaque ao seu trabalho. Dentre suas obras publicadas estavam o “Homem cobra mulher polvo” , a série “Histórias Divertidas – Para Gostar de Ler” e a coleção de livros “Com a palavra, os ilustradores”, junto com Orlando Pedroso e Ale Kalko.

O cartunista ainda ilustrou diversos livros infanto-juvenis e retratou cotidianamente a realidade política do País de forma humorada e crítica por meio de charges.

Outros cartunistas lamentaram a morte de Negreiros. “Perdemos ontem, aos 69 anos, o sofisticadíssimo Negreiros”, escreveu Allan Sieber, em suas contas nas redes sociais. “O desenho desse cara me saltava aos olhos desde quando eu era um moleque de 10 anos e babava nas suas ilustrações ( em revistas que meu pai roubava do trabalho).”