Morre Randy Meisner, baixista e fundador dos Eagles, aos 77 anos

Randy Meisner, membro fundador dos Eagles que adicionou altas harmonias a canções favoritas como “Take It Easy” e “The Best of My Love” e saiu na frente na balada “Take It to the Limit”, morreu aos 77 anos, informou a banda nesta quinta-feira, 27. Meisner morreu na noite de quarta-feira em Los Angeles devido a complicações de doença pulmonar obstrutiva crônica, informou o grupo em um comunicado.

Randy Meisner, baixista e fundador da banda Eagles, morre aos 77 anos; Na imagem, Randy canta Hearts on Fire durante show com o grupo. Foto: Reprodução de vídeo/Youtube

O baixista passou por várias aflições nos últimos anos e uma tragédia pessoal em 2016, quando sua esposa, Lana Rae Meisner, acidentalmente atirou em si e morreu. Enquanto isso, Randy Meisner havia sido diagnosticado com transtorno bipolar e tinha sérios problemas com álcool, de acordo com registros judiciais e comentários feitos durante uma audiência em 2015, na qual um juiz ordenou que Meisner recebesse cuidados médicos constantes.

Chamado de “o homem mais doce da indústria músical” pelo ex-colega de banda Don Felder, Meisner se juntou a Don Henley, Glenn Frey e Bernie Leadon no início da década de 1970 para formar a banda de Los Angeles, uma das bandas mais populares da história.

”Randy foi parte integrante dos Eagles e fundamental para o sucesso inicial da banda”, disse o comunicado dos Eagles. “Seu alcance vocal era impressionante, como fica evidente em sua balada característica, ‘Take It to the Limit’“. A banda informou que os planos para o funeral estavam pendentes.

Depois que Bernie Leadon deixou a banda em 1975, os Eagles eram Don Felder, Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey e Randy Meisner. Foto: Courtesy of Eagles Archives-Showtime

Evoluindo do country rock para o hard rock, os Eagles lançaram uma série de singles e álbuns de sucesso na década de 1980, começando com “Take It Easy” e continuando com “Desperado”, “Hotel California” e “Life In the Fast Lane”, entre outros.

Continua após a publicidade

Embora criticados por muitos críticos como escorregadios e superficiais, os Eagles lançaram dois dos álbuns mais populares de todos os tempos, “Hotel California” e “Their Greatest Hits (1971-1975)”, que, com vendas de 38 milhões, a Recording Industry Association of America classificou como o número 1 em vendas, juntamente com “Thriller”, de Michael Jackson.

Liderados pelos cantores e compositores Henley e Frey, os Eagles foram inicialmente rotulados como “suaves” e “fáceis de ouvir”. Mas, em seu terceiro álbum, “On the Border”, de 1974, eles haviam acrescentado um guitarrista de rock, Felder, e estavam se afastando do country e do bluegrass.

Leadon, um antigo cantor de bluegrass, estava insatisfeito com o novo som e saiu após o álbum “One of These Nights”, de 1975. Ele foi substituído por outro guitarrista de rock, Joe Walsh.

Meisner permaneceu no grupo até o lançamento de “Hotel California”, em 1976, o disco mais aclamado da banda, mas foi embora logo depois. Sua saída, ironicamente, foi provocada pela música que ele compôs e pela qual ficou mais conhecido, “Take It to the Limit”.

The Eagles (da esquerda:) Randy Meisner, Timothy Schmit, Glenn Frey, Don Felder, Joe Walsh, Don Henley e Bernie Leadon aparecem juntos no palco após receberem seus prêmios e serem incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll em janeiro de 1998 em Nova York. Foto: Timothy A. CLARY / AFP

A saída da banda

Dividido entre a fama e a vida familiar, Meisner estava doente e com saudades de casa durante a turnê de “Hotel California”. Seu primeiro casamento estava acabando e ele relutava em ter os holofotes para “Take It to the Limit”, uma demonstração de seu tenor nasalado.

Continua após a publicidade

Suas objeções durante um show em Knoxville, Tennessee, no verão de 1977, irritaram tanto Frey que os dois discutiram nos bastidores e Meisner saiu logo depois. Seu substituto, Timothy B. Schmit, permaneceu no grupo nas décadas seguintes, juntamente com Henley, Walsh e Frey, que morreu em 2016.

Como artista solo, Meisner nunca se aproximou do sucesso dos Eagles, mas teve sucessos com “Hearts On Fire” e “Deep Inside My Heart” e tocou em discos de Walsh, James Taylor e Dan Fogelberg, entre outros. Enquanto isso, os Eagles encerraram um hiato de 14 anos em 1994 e fizeram uma turnê com Schmit, apesar de Meisner ter tocado em todos os álbuns de estúdio anteriores, com exceção de um.

Meisner se juntou a membros do grupo, antigos e atuais, em 1998, quando eles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll e tocaram “Take It Easy” e “Hotel California”.

Durante uma década, ele fez parte do World Classic Rockers, um grupo de turnê que, em vários momentos, incluiu Donovan, Spencer Davis e Denny Laine.

A vida particular e o início da carreira

Meisner casou-se duas vezes, a primeira delas, quando ainda era adolescente, e teve três filhos. Filho de meeiros e neto de um violinista clássico, Meisner tocava em bandas locais quando era adolescente e, no final da década de 1960, mudou-se para a Califórnia e entrou para um grupo de country rock, o Poco, com Richie Furay e Jimmy Messina.

Mas ele se lembrava de ter ficado irritado porque Furay não o deixou ouvir a mixagem de estúdio do primeiro álbum e deixou o grupo antes do lançamento: Meisner apoiou Ricky Nelson, tocou no álbum “Sweet Baby James” de Taylor e fez amizade com Henley e Frey quando todos estavam se apresentando na banda de Linda Ronstadt.

Continua após a publicidade

Com a bênção de Ronstadt, eles formaram o Eagles, foram contratados por David Geffen para sua gravadora Asylum Records e lançaram seu álbum de estreia autointitulado em 1972.

Frey e Henley cantavam a maior parte do tempo, mas Meisner era o principal responsável por “Take It the Limit”. Essa música apareceu no álbum “One of These Nights”, de 1975, e se tornou um dos cinco primeiros singles, uma canção cansada e melancólica que mais tarde foi coverizada por Etta James e como dueto de Willie Nelson e Waylon Jennings.

As “altas harmonias de Meisner são instantaneamente reconhecidas e apreciadas pelos fãs do Eagles em todo o mundo”, disse o Hall da Fama do Rock and Roll em uma declaração.

Em dois episódios de 2015 da série de paródias “Documentary Now!” sobre uma falsa banda que imitava o Eagles, o personagem de Bill Hader, de bigode e voz ultra aguda, é claramente inspirado em Meisner. ”O objetivo de todo Eagles para mim era aquela combinação e a química que fazia com que todas as harmonias soassem perfeitas”, disse Meisner ao site de música Lobster Got Talent em 2015.

“O engraçado é que, depois que fizemos esses álbuns, eu nunca mais os ouvi, e é só quando alguém vem ou eu estou na casa de alguém e eles são tocados ao fundo que eu digo a mim mesmo: ‘Droga, esses discos são bons’.”/AP