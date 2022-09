Museu do Ipiranga : como visitar e o que ver; veja mais passeios

Foram nove anos fechado, mas desde o dia 7 o Museu do Ipiranga abriu as portas novamente. E, desde então, o movimento vem sendo intenso: assim que os ingressos são colocados à disposição, já acabam.

Os tíquetes para a semana seguinte são colocados à disposição, agora, às sextas-feiras, a partir das 10h. Seja rápido,, porque eles têm se esgotado em apenas dez minutos. Até 6 de novembro, a entrada é gratuita.

Os visitantes entram pela Rua dos Patriotas, o que já causa um impacto inicial, graças à beleza do jardim francês e suas fontes. Separe no mínimo duas horas para a visita. Afinal, você vai querer apreciar com calma também a área externa e os detalhes arquitetônicos do prédio, inaugurado em 1895.

O que há para ver?

Os visitantes entram pelo novo anexo, construído embaixo do museu, que ganhará ainda um auditório e um café. Uma escada rolante leva até o piso térreo, onde começa a visita. Ali, o pé direito alto, as colunas, a escadaria imponente mostram que o prédio, em si, já é uma obra de arte.

Quadros e estátuas mostram bandeirantes imponentes, orgulhosos pelas conquistas históricas. Mas nos painéis audiovisuais o museu atualizou as narrativas com os tempos atuais, mostrando que a História tem mais de uma versão. Outro destaque fica por conta da acessibilidade. As principais obras têm versões em relevo para deficientes visuais, explicações em libras e audiodescrição.

Subindo a escadaria, você sai direto na sala que abriga o famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, com direito a uma análise sobre os diferentes aspectos da obra – uma das que foram encomendadas especialmente para o local.

Ao todo, são 11 exposições de longa permanência, que trazem itens como ferramentas, mobiliário e brinquedos antigos. Comece por Para Entender o Museu, onde você vê a maquete com o projeto original.

A visita termina no terceiro andar, no novo mirante, uma área coberta de onde é possível ver os detalhes decorativos do telhado, os jardins e uma vista panorâmica do bairro.

Museu do Ipiranga. Rua dos Patriotas, 20. 3ª a dom., 11h/17h. Ingressos aqui.

A história do outro

A instalação Caminhando em seus sapatos, idealizada pela artista plástica inglesa Clare Patey, em colaboração com o filósofo e escritor Roman Krznaric, oferece aos visitantes caixas de sapatos reais e, ao colocá-los, eles são direcionados para uma caminha imersiva para conhecer a história de quem cedeu as peças. São 26 depoimentos que abordam questões como maternidade, gordofobia, transfobia, multiculturalismo e amizade. 2ª a dom., 7h/22h. Casa das Rosas. Jardim. Av. Paulista, 37, Bela Vista. Grátis. Até 25/9.

Passeios

Para se mexer

A 10 edição da semana Move, promovida no Brasil pelo Sesc São Paulo, tem extensa programação de atividades esportivas. O Sesc Belenzinho (R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho) por exemplo, terá arena de skate e simulador de mega rampa no sábado e domingo. No Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Vilares, 579, Santana) o ex-jogador de voleibol Marcelo Negrão participa de um festival misto no sábado (17). A programação, toda gratuita, segue até 25/9. Confira dias e horários aqui.

Marcelo Negrão participa de ação no Sesc Santana

Cultura lituana

A 3º Labas! Festival da Lituânia 2022 traz a cultura, o artesanato, músicas e danças do país localizado no norte europeu. Na área gastronômica, pratos típicos como o Virtiniai (massa artesanal com recheio de carne ou queijo e molho branco), o Kugelis (torta de batata ralada com bacon), o Agurkai (pepino em conserva), além de doces, pães e licores. Sáb. (17) e dom. (18), 11h/18h. Casa Museu Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jardim Europa. Entrada grátis.

Cultura coreana

O Festival de Cultura Coreana Rhythm in Movement from Korea comemora os 60 Anos da Imigração Coreana para o Brasil com danças tradicionais, apresentações de K-Pop, performance de Taekwondo, artesanato e pratos típicos da gastronomia do país oriental, como o famoso frango picante e o hot dog no palito. Sáb. (17), 11h/18h. Centro Comercial Bom Retiro. R. José Paulino, 226, Bom Retiro. Entrada gratuita.