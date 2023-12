Museu Nacional prevê R$ 90 milhões via Lei Rouanet em nova etapa de reforma para reabrir em 2026

O Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído após um incêndio em setembro de 2018, tem previsão de reabertura para 2026. No último mês de novembro, foi aprovada a captação de recursos, via Lei Rouanet, no valor de R$ 90.000.274,90 para a 2.ª etapa de restauração do prédio principal do local.

Museu Nacional em foto tirada em 16 de agosto de 2019, pouco menos de um ano depois do incêndio que destruiu parte do edifício em 2018. Foto: Wilton Junior/Estadão

“Ainda não há nenhuma empresa que se comprometeu em fazer um aporte devido ao fato de que o projeto somente foi aprovado agora. Mas estamos ansiosos para ter novidades em breve. A empresa que estiver interessada, entre em contato conosco, que será muito bem recebida. Sempre friso que o projeto Museu Nacional é um projeto vencedor e vai acontecer”, disse ao Estadão o diretor da instituição, Alexander Kellner.

“Evidentemente, depois da tragédia que nós vivemos e sofremos, que ultrapassou as fronteiras do nosso País, todas as medidas de segurança, sobretudo com relação a incêndios, estão sendo tomadas. Será o museu modelo que pode servir de inspiração para outros”, continua.

A reforma do Museu Nacional

O projeto de R$ 90 milhões é referente à 2.ª fase de obras de restauração do Paço de São Cristóvão, especialmente para a restauração das coberturas e fachadas dos blocos 2, 3 e 4, além de outras ações no entorno e áreas internas.

Confira abaixo alguns dos objetivos propostos:

Executar obras nas fachadas e cobertura

Coleta de águas pluviais

Consolidação estrutural da laje e cobertura

Remoção de árvores

Consolidação dos muros

Desinfestação de pragas

Iluminação

Restauro da escadaria

Restauro do piso

Acabamentos

Restauro de pintura

Estrutura metálica de escadas e elevadores

Alvenaria

Revestimento de piso, paredes e tetos

Infraestrutura de instalação de hidráulica, ar-condicionado, elétrica, especiais e de incêndio

Promover visitas formativas para especialistas interessados e para operários envolvidos com a obra de restauração do Palácio

Segundo o projeto, o Museu Nacional também terá que “realizar, gratuitamente, atividades paralelas aos projetos, tais como ensaios abertos, estágios, cursos, treinamentos, palestras, exposições, mostras e oficinas”. A íntegra do projeto de captação pode ser acessada aqui.

Incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018 Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

Investimento total chega a R$ 440 milhões

No último mês de março, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia comentado sobre a situação do Museu Nacional, destacando que 61% do valor previsto para as reformas totais já haviam sido captados. “A ideia é entregar no primeiro semestre de 2026. O investimento total é de R$ 440 milhões, falta captar R$ 180 milhões”, disse, na ocasião.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada neste sábado, 9, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, afirmou que a ideia é reabrir o local com cerca de 50% a 60% de sua área total disponível para o público, e que uma pequena área pode ser reaberta já em 2024, com visitação à sala do meteorito e à escadaria monumental.

“O Museu já fez tudo o que tinha que fazer e estamos aguardando os recursos. Pedimos audiência com a Alerj, que nos prometeu, em 2019, R$ 20 milhões, que ainda não entraram”, afirmou, em referência a projeto de lei aprovado em agosto de 2020 destinando R$ 20 milhões do Fundo Especial do Parlamento Fluminense à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mantenedora do Museu Nacional.

Mais informações sobre a Lei Rouanet podem ser acessadas no site da Lei de Incentivo à Cultura.