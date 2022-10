Música, teatro e exposições para curtir o fim de semana com as crianças

Publicidade

‘Esculturas Lúdicas’ no Museu da Casa Brasileira

Esculturas lúdicas no Museu da Casa Brasileira

O Museu da Casa Brasileira (MCB) inaugura a exposição ‘Esculturas Lúdicas - Sara Rosenberg’. A mostra, concebida para o mês das crianças, tem como foco a interação com as obras, que podem ser usadas como pontos de partida para brincadeiras em vez de ficarem expostas sobre um pedestal. São peças construídas em fibras de vibro e destinadas à experimentação do público infantil, por meio da experiência tátil e motora.

Até 26 de março de 2023. Terça a domingo, 10h às 18h (sexta-feira tem horário estendido até 22h). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705. Jardim Paulistano. R$ 20 (inteira). Entrada gratuita às sextas.

Cidadela Corpo no Sesc Pompéia

A exposição Cidadela Corpo mistura várias técnicas artísticas (artes têxteis, teatro, autômatos) composta por uma instalação com 15 miniaturas de casas construídas sobre o corpo da artista Maria Helou Zuquim que, reunidas, formam uma pequena fortificação. As casas são estruturadas com metal e bambu recobertos por tecido, com técnicas que dão tridimensionalidade ao material e criam um efeito lúdico entre as obras e corpos dos visitantes. Com portas, janelas e mobiliário, cada casa conta uma história, utilizando recursos de teatro de animação, arte eletrônica e construção de autômatos.

Até 18 de dezembro. Terça a domingo (e feriados), 10h às 17h. Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93. Grátis.

Espetáculo inspirado na obra de Júlio Verne na Temporada Alfa Crianças

Peça '20.000 Léguas Submarinas', inspirada na obra de Julio Verne

A peça 20.000 Léguas Submarinas fecha a trilogia do projeto Viagens Extraordinárias, baseado nas obras de Júlio Verne, com a Cia Solas de Vento. Para o espetáculo o teatro vira um submarino, como cenografia elaborada para criar os efeitos aquáticos descritos no romance original. Nessa aventura os atores serão os tripulantes e o público, os passageiros. O palco será o oceano, as cortinas serão as paredes do submarino e as poltronas e corredores viram cabines.

Até 4 de dezembro. Sábados e domingos, 16h. Teatro Alfa (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722). R$ 40 (inteira). Recomendação 6 anos.

Espetáculo Circense ‘Será que eu chego lá?’

O ator e palhaço Rodrigo Bella Dona usa o humor para encontrar esperança no espetáculo que conta a jornada do Palhaço Belinha. Ele chega a um lugar desconhecido com uma mala cheia de segredos e, impedido da sair do local por algum tempo, usa sua imaginação e bom humor para enfrentar solidão, tédio e fome. Com muitas cores e técnicas como malabares, equilibrismo e magia, a história do palhaço tem um pouco da história de todo brasileiro que deixa suas origens para tentar alcançar seu sonho em um lugar desconhecido.

Até 30 de outubro. Sábados e domingos, 16h. Teatro Arthur Azevedo (Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca). Grátis. Livre.

Orquestra infantil na Casa Museu Ema Klabin

No concerto Aquasinestesia: Música de Desinventar, a Orquestra de Objetos Desinventados busca sons de percussão, baixo, celos, violas, violinos, vindos de objetos como galões, vasos, tubos de PVC, moringas, chocalhos, aquários, taças afinadas com água e outros utensílios do cotidiano. Além dos sons inusitados, as crianças se divertem com as canções autorais de Pax Bittar, diretor artístico do grupo, que estimulam a criatividade e a percepção sonora.

Sáb. (29), 15h. Casa Museu Ema Klabin. Rua Portugal 43. Jardim Europa. Grátis (100 lugares por ordem de chegada). Livre.

‘A Vila dos Macacos’

'A Vila dos Macacos': inspiração em conto de Italo Calvino

O espetáculo foi inspirado em textos literários e no conto O palácio dos macacos, do autor italiano Ítalo Calvino, traz o modo de organização de uma sociedade de macacos sem um rei, mostrando de maneira lúdica maneiras diferentes de viver e se relacionar. Com a Cia Nóis Na Mala.

Até 13 de novembro. Sábados, domingos e feriados, 12h. Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1000. R$ 25 (inteira) e grátis para crianças até 12 anos. Recomendação 5 anos.

‘Emaranhada’

'Emaranhada': voltado ao público infanto-juvenil Foto: Daniel Falcão

O espetáculo para o público infanto-juvenil traz a história de Mavi, menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas e cabelos enormes, interpretada pela atriz Amarílis Irani. Mavi cresce e aprende observando tudo a sua volta e criando aventuras às vezes solitárias, outras recheadas de amigos imaginários ou verdadeiros. Um dia seu mundo se transforma num emaranhado quando a avó que a criava falece.

Até 6 de novembro. Sábados e domingos, 16h. Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295. Lapa. Grátis (ingressos na bilheteria, 1h antes das sessões). 45 min. Recomendação 5 anos.