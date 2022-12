2023 se abre para as novas gerações da música brasileira

“Estou falando demais?”, pergunta o cantor, compositor e arranjador Zé Ibarra durante sua entrevista ao Estadão. “Mas é que sou apaixonado pela música brasileira. Ela é um milagre cultural do planeta. Meus olhos brilham”, continua.

Cantor Zé Ibarra Foto: Silvana Garzaro / ESTADAO CONTEUDO

Carioca, 26 anos recém completados, Ibarra chega ao final de 2022 com motivos de sobra para celebrar. Embora tenha começado sua carreira na música há pelo menos sete anos, ele ganhou grande projeção neste ano.

Primeiro porque foi uma das vozes da turnê Milton Nascimento - Última Sessão de Música, que marcou a despedida do compositor mineiro dos palcos. À Ibarra, além de tocar violão e flauta, coube ser o solista em clássicos como Travessia e Volver a los 17. Antes disso, já havia participado da turnê anterior de Bituca, uma celebração ao repertório do Clube da Esquina.

Neste ano também, o álbum Sim, Sim, Sim, da banda Bala Desejo, da qual Ibarra faz parte juntamente com Lucas Nunes, Dora Morelenbaum e Julia Mestre, seus amigos de adolescência, ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Português.

“São dois fatores que me super expuseram ao mundo. E, muito felizmente, mostrou, ao mesmo tempo, o meu lado intérprete e o álbum em que eu compus, fiz os arranjos, cantei. Então, ficou algo como: ele faz várias coisas, e faz bem”, diz.

Ibarra fala isso não seduzido pelo sucesso que, inevitavelmente, o colocou como um dos mais notáveis da nova geração da música brasileira, mas sim por sentir que o público o está conhecendo melhor. “Muitos estão gostando. Muitos não gostando também, o que é muito bom porque me situa. É uma bomba de felicidade para todo mundo. Se você não leva para o lado da vaidade, vira amor”, explica.

Sobre influências, além de Milton Nascimento, que, aliás, participou do primeiro álbum da Dônica, Ibarra cita Tom Jobim, a quem ele diz que pensou muito ao fazer o disco do Bala Desejo, e Gal Costa, com quem gravou a canção Meu Bem, Meu Mal – além dos demais Tropicalistas. Seus ouvidos também se atentam ao rock progressivo, música clássica e jazz.

O canto de Ibarra vem deles. Seu falsete, ao qual ele prefere chamar de voz aguda e bem modulada, vem das possibilidades de notas que o piano, único instrumento que estudou formalmente, na infância, lhe oferece.

“Me identifico muito com uma espécie de androgenia light. Tudo o que eu faço tem uma pulsão feminina e masculina que convive. Adoro cantar em falsetes absurdos. Eu sou isso”.

Lançamentos

No começo de 2023 Ibarra lança um álbum solo, um mini doc, batizado de Marquês 256, gravado literalmente em uma escada, no prédio da avó dele, na qual ele aprendeu a cantar, por conta do reverb. “Odeio cantar sem reverb”, diz.

Esse, alerta Ibarra, não será seu primeiro álbum solo. O trabalho ao qual ele deseja dar essa alcunha ainda está sendo gestado para ser lançado em março, com participação de orquestra. “É uma despedida do Zé do macacão para vir o Zé do terninho”, brinca, sobre sua maneira de se vestir.

Nos shows que fez ao lado de Milton, Ibarra às vezes estava de segunda pele, ou de jardineira sem camisa por baixo ou de vestido. “Havia na plateia uns senhores, claramente ‘reaças’, que eu via que eles estavam gostando. E por causa da música. Ela atravessa tudo”, diz.

Com a Dônica, banda que participa ao lado de Lucas Nunes e Tom Veloso, ele lançará um novo álbum, Hoje e Ontem, que vem sendo preparado há três anos. Ibarra define o trabalho como “piração na veia”. “É psicodelia brasileira com música clássica. Não sei o que o público vai achar”, diz.

Para ficar de ouvidos atentos em 2023

Clara Sofia Foto: CLICK ESTUDIO

Clara X Sofia

A dupla mineira formada pelas cantoras Clara Câmpara e Sofia Lopes, que já se apresentou em países como Portugal, Uruguai e Espanha, irá abrir cinco shows da banda britânica Coldplay em março de 2023, nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba.

Lançado em agosto deste ano, o primeiro álbum da dupla, Nada Disso é Pra Você, ganhou destaque nas plataformas digitais com um gênero que elas definem como “chiclete chic”.

O trio Gilsons Foto: Zabenzi

Gilsons

O trio, formado por Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil, conquistou o público com músicas como Várias Queixas e Love Love, de 2019. Neste ano, lançaram o álbum Pra Gente Acordar – que foi indicado ao Grammy Latino - e estiveram no palco do Rock in Rio.

Um dos primeiros compromissos de 2023 será abrir o show da cantora americana Erykah Badu, em São Paulo. Eles também estarão juntos com Gil na turnê Nós, a Gente.

O cantor Jota.Pê Foto: Bruno Silva

Jota.Pê

Ex-participante do The Voice, o cantor paulista, apesar de já ter lançados singles, é conhecido por seu trabalho no o duo Àvuà, ao lado de Bruna Black.

Ligado à MPB, ele vai lançar seu primeiro trabalho solo no primeiro semestre de 2023. O álbum será produzido por Marcus Preto, produtor que já trabalhou com nomes como Gal Costa, Erasmo Carlos, Tom Zé e Alaíde Costa.

A cantora Luedji Luna Foto: Luedju Luna Eq.

Luedji Luna

Nascida na cidade de Salvador, a cantora e compositora lançou recentemente o seu segundo álbum, BMDA deluxe, com 13 faixas, dez delas inéditas. O trabalho contou com colaborações do produtor musical americano John Key, do o rapper Oddisee, da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade e da brasileira Linn da Quebrada.

Em janeiro, Luedji vai dividir o palco com Ivete Sangalo no Festival de Verão de Salvador, em um encontro muito esperado, que vai unir o pop afro da cantora com a explosão do axé pop de Ivete.

O cantor Rubel Foto: Rubel Ass.

Rubel

O cantor fluminense prepara o sucessor do álbum Casas, lançado em 2020, que deve ser duplo e será lançado ainda no primeiro semestre de 2023.

Presença constante em festivais, Rubel esteve ao lado de Gal Costa no último show da cantora, em setembro, no Coala Festival. O cantor também gravou com Gal o single Baby, o que lhe rendeu grande visibilidade.