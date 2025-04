55 anos de Chorão: confira as músicas mais ouvidas do Charlie Brown Jr. no Spotify

Chorão completaria 55 anos nesta quarta-feira (9) Foto: Fábio Berrie/AE

Vocalista de uma das bandas mais importantes e influentes do rock nacional, Chorão completaria 55 anos nesta quarta-feira, 9. Por meio do Charlie Brown Jr., o cantor deixou um legado de sucessos nas rádios e formou toda uma geração de fãs.

Confira abaixo as músicas mais ouvidas do Charlie Brown Jr. no Spotify:

10 - ‘Papo Reto (Prazer É Sexo O Resto É Negócio)’ — 79,9 milhões de reproduções

Emblemático single do disco Bocas Ordinárias (2002), Papo Reto (Prazer É Sexo O Resto É Negócio) traz a sonoridade agressiva que marcou o álbum e ajudou a impulsionar ainda mais o Charlie Brown Jr. nas paradas nacionais. Uma das composições mais famosas de Chorão, a música está eternizada na mente dos fãs e é até lembrada como uma das melhores músicas da banda.

9 - ‘Tudo Que Ela Gosta de Escutar’ — 88,4 milhões de reproduções

Com uma guitarra que lembra o reggae e uma letra que destaca as diferenças sociais de um amor proibido, Chorão criou um hino para os romances impossíveis, que alterna entre um rap no verso e um refrão poderoso que nunca falhou em botar o público do Charlie Brown para pular nos shows.

8 - ‘Senhor do Tempo’ — 107,1 milhões de reproduções

Uma das músicas mais românticas do Charlie Brown, Senhor do Tempo nasceu de uma das fases mais melódicas de Chorão, que constrói uma mistura de história de amor e reflexão sobre as dificuldades da vida em poucos versos, que provam a capacidade de rima e flow do cantor, seguidos de um refrão doce.

7 - ‘Pontes Indestrutíveis’ — 107,3 milhões de reproduções

Saída do disco Ritmo, Ritual, E Responsa (2007), Pontes Indestrutíveis é um ode à amizade e à liberdade, temas muito explorados na discografia do Charlie Brown. Mais um exemplo da capacidade de Chorão para o rap, a música foi um dos principais sucessos da banda em meio às trocas de integrantes nos anos 2000.

6 - ‘Só Por Uma Noite’ — 107,4 milhões de reproduções

Mais uma do Bocas Ordinária, Só Por Uma Noite junta uma letra sobre decepção amorosa a guitarras pesadas, resultando numa das canções mais celebradas do Charlie Brown Jr. em seus quase 20 anos de estrada.

5 - ‘Como Tudo Deve Ser’ - 108,6 milhões de reproduções

Lançada em 2001 como parte do álbum 100% Charlie Brown Jr - Abalando a Sua Fábrica, Como Tudo Deve Ser é a típica música praiana de Chorão, que canta com uma rara doçura acompanhado de uma guitarra melódica, e se tornou uma das faixas mais marcantes do Charlie Brown Jr. por mostrar a capacidade da banda de navegar por diferentes gêneros musicais.

4 - ‘Proibida Pra Mim (Grazon)’ — 113 milhões de reproduções

Responsável por eternizar o refrão “se não, quem vai fazer você feliz?”, Proibida Pra Mim (Grazon) une rock e reggae em uma das composições mais celebradas de Chorão. Single do Transpiração Contínua Prolongada, a música se destacou mesmo em um álbum que trazia sucessos como Quinta-Feira, Tudo Que Ela Gosta de Escutar e O Côro Vai Comê.

3 - ‘Lugar ao Sol’ — 173 milhões de reproduções

Refletindo sobre liberdade e a vida adulta, Chorão entregou uma de suas canções mais belas com Lugar ao Sol. Mais uma música que reflete o espírito praiano de 100% Charlie Brown Jr - Abalando a Sua Fábrica, ela foi composta como uma homenagem do cantor ao pai, que morreu no ano anterior.

2 - ‘Zóio D Lula’ — 205 milhões de reproduções

Primeiro grande hit do Charlie Brown a chegar ao primeiro lugar nas paradas nacionais, Zóio D Lula eternizou a frase “meu escritório é na praia, eu tô sempre na área”, que se tornou símbolo de toda uma geração de skatistas e surfistas que cresceram nos anos 1990 e 2000. Mais uma vez, o reggae é usado por Chorão para criar um hino encarado até hoje como uma das melhores músicas do compositor.

1 - ‘Dias de Luta, Dias de Glória’ — 269 milhões de reproduções

Em uma reflexão sobre sua trajetória, Chorão entregou talvez a música mais bonita de sua carreira. Dias de Luta, Dias de Glória integrou o disco Imunidade Musical (2005) e, sendo uma das canções favoritas do cantor, foi o tema das inúmeras homenagens feitas e ele após sua morte, em 2013.