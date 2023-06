A ‘Bohemian Rhapsody’ do Queen era originalmente ‘Mongolian Rhapsody’?

Alex Marshall / The New York Times

É uma das canções mais conhecidas e estranhas do rock: um sucesso de rádio de seis minutos que começa como uma balada de piano, vira uma ópera aguda e depois se transforma em um hino de metaleiro. Bohemian Rhapsody do Queen, lançada em 1975, vendeu milhões de cópias, liderou as paradas e ajudou a redefinir o que a música pop poderia ser.

Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury e John Deacon Foto: QUEEN PRODUCTIONS LTD / via REUTERS

Mas a história da música poderia ter sido bem diferente — pelo menos em um aspecto. Um rascunho inicial da música de Freddie Mercury, vocalista do Queen, sugere que ele já considerou dar ao hino um título diferente: Mongolian Rhapsody. O rascunho está entre os milhares de pertences de Mercury que serão leiloados em setembro pela Sotheby’s por sua amiga e herdeira Mary Austin, que disse à BBC que decidiu vender a coleção porque precisava colocar suas “coisas em ordem”.

A coleção, mantida na casa de Mercury em Londres desde sua morte em 1991 por broncopneumonia resultante da AIDS, inclui figurinos e móveis, bem como as 15 páginas dos primeiros rascunhos de Bohemian Rhapsody. Em uma página, Mercury escreveu as palavras Mongolian Rhapsody perto do topo. Ele então riscou a primeira palavra e acrescentou Bohemian acima dela.

A página ficará disponível ao público em uma exposição na Sotheby’s de Nova York até 8 de junho. Os rascunhos deixam claro que Mercury brincava com as letras ao escrever músicas, trocando palavras com sons semelhantes, disse Gabriel Heaton, especialista em livros e manuscritos da Sotheby’s, em uma entrevista recente no depósito da casa de leilões em Londres.” Claro que Bohemian e Mongolian têm o mesmo ritmo”, disse ele sobre a música em questão.

Quase todas as letras estão escritas em papéis de uma extinta companhia aérea britânica, a British Midland, e algumas das páginas são enfeitadas com rabiscos abstratos de Mercury. A palavra “mongolian” (mongol) não aparece em nenhum outro lugar entre os rascunhos, que são estimados em até 1,2 milhão de libras, ou cerca de US$ 1,5 milhão.

Continua após a publicidade

A história do rock está repleta de canções que poderiam ter sido. Quando os Beatles escreveram Yesterday, eles deram a ela o título provisório de Scrambled Eggs. Mas o potencial título alternativo para Bohemian Rhapsody é desconhecido desde que a música estreou há quase 50 anos, e não foi mencionado nas proeminentes biografias do Queen.

Mark Blake, autor de vários livros sobre o Queen, disse em entrevista por telefone que o título alternativo era um “fato engraçado”, mas não o surpreendeu. O Queen, como a maioria das bandas, muitas vezes “tinha títulos de brincadeira para as coisas” que depois foram alterados, disse ele. Under Pressure, do grupo com David Bowie, foi originalmente intitulada People on Streets, disse ele.

Jim Jenkins, um dos biógrafos oficiais do Queen, disse que nunca tinha ouvido falar da ideia de Mongolian Rhapsody, apesar de conhecer Mercury há anos. O cantor “nunca gostou de explicar” suas letras ou títulos, acrescentou Jenkins. “Ele deixava para nossa interpretação.”A venda da Sotheby’s inclui alguns dos rascunhos de Mercury para outros sucessos do Queen, incluindo Somebody to Love, We Are the Champions e Killer Queen. Todos mostram Mercury procurando palavras para fazer suas letras soarem bem, às vezes tentando vários versos. Suas mudanças em Bohemian Rhapsody estão entre as mais marcantes. Na versão final da música, um verso começa com as frases:

Mama (Mamãe) Just killed a man (Acabei de matar de um homem) Put a gun against his head (Coloquei uma arma em sua cabeça) Pulled my trigger, now he’s dead. (Puxei meu gatilho, ele agora está morto)

Mas em um rascunho anterior, Mercury escreve: Mama (Mamãe)There’s a war began (Uma guerra começou) I’ve got to leave tonight (Tenho que partir essa noite) I’ve got to stand and fight. (Tenho que levantar e lutar)

Outra página parece uma nuvem de palavras, com Mercury rabiscando dezenas de palavras e frases, incluindo “fandango”, “thunderbolts and lighting” e “belladonna”. Heaton disse que a página parecia ser Mercury experimentando opções para a seção operística de Bohemian Rhapsody. Mercury deixou claro em entrevistas que Bohemian Rhapsody foi difícil de escrever.

”Não surgiu do nada”, disse Mercury certa vez, de acordo com Freddie Mercury: A Life, in His Own Words, uma coleção de trechos de entrevistas. “Certas canções exigem esse tipo de toque pomposo. Eu tive que trabalhar como um louco”. O guitarrista da banda, Brian May, e o baterista, Roger Taylor, se recusaram a comentar sobre o rascunho de Mongolian Rhapsody.

Continua após a publicidade

Em um documentário de 2002, May relembrou o momento em que Mercury sugeriu o título Bohemian Rhapsody. ”Você nunca sabia se Freddie estava brincando ou não”, disse May. “Algumas de suas ideias acabaram não sendo sérias, mas aquela pegou.”

Heaton disse que o título final carregava um certo ar de mistério, mas era difícil dizer o quão importante isso foi para o sucesso da música e seu apelo duradouro. Há muitas provas de ambos na venda que está por vir. Os outros itens que a Sotheby’s está leiloando em setembro incluem um disco de ouro para Bohemian Rhapsody, uma placa marcando as indicações da banda ao Grammy para a música e um prêmio da MTV concedido postumamente a Mercury depois que a faixa foi apresentada no filme “Quanto mais idiota melhor”.

Jenkins, o biógrafo do Queen, disse ter certeza de que Bohemian Rhapsody teria sido um sucesso independentemente do título, mas a escolha final de Mercury foi melhor.”Lembro-me de quando ela saiu, fiquei imaginando o que era um bohemian (boêmio) e pesquisando”, disse ele. / TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES