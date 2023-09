A história do brasileiro que cortou o cabelo de Adam Levine no The Town: ‘Falei no ‘embromation’'

Quem assistiu ao show do Maroon 5 no festival The Town deve ter reparado que a voz de Adam Levine estava um pouco fora do lugar - mas o cabelo do cantor, por outro lado, estava na régua. O responsável pelo sucesso capilar é barbeiro Felipe Galdino Tomaz, 32, de Sorocaba. O Estadão falou com ele na madrugada de sábado, 7, horas depois do seu feito.

Leia, abaixo, o relato de Felipe Galdino:

Eu estou trabalhando no backstage do festival. Fico à disposição, na área de artistas. Quem quiser cortar, o pessoal da produção pede. De famoso hoje, só tinha cortado o cabelo de alguns influencers, que não lembro o nome. Mas de vez em quando a gente dá essa sorte.

Eu estava no meu posto e veio o pessoal da produtora: ‘precisamos cortar o cabelo do Adam lá no camarim!’. Ficou só eu e ele no camarim. Eu fui tentando conversar lá no ‘embromation’. Aí veio o Christian, da produção, para me ajudar. O Adam falou que queria um ‘mid fade’. E eu disse: ‘Ele manja, porque ‘mid fade’ é o nome de um tipo de corte, um degradê que fica no meio da têmpora.’ Tem o high, mid e o low.

Aí ele ficava olhando no espelho e falando: “Oh man, beautiful, your fade is beautiful”. E eu dizia: “Eu que agradeço”. Fernando Galdino, barbeiro

Cabeleireiro do The Town corta cabelo de Adam Levine Foto: Reprodução/Instagram/@felipegaldino.barber

Estava só ele, de boa, com o celular, acho que falando com a família dele. O cara é estiloso. Jaquetona top, roupa da hora. Eu falei para o tradutor dizer para ele: “Na televisão você parece que é mais baixo.” Mas ele estava usando uma bota bem alta, meio ‘roqueirão’. Aí ele deu risada e levantou o pé para mostrar a bota (e explicar porque estava mais alto do que parece).

Ele agradeceu e pediu para dar uma arrumada na barba. Aí pediu um café e me ofereceu. É um cara sensacional, muito de boa.

Passei uma pomadinha no cabelo e só. Ele tem uns redemoinhos, e falou que queria a pomada, porque ela abaixa o volume e esconde os redemoinhos. Fernando Galdino, barbeiro

(Felipe é fã de Maroon 5?) Quem não é, cê tá loko? Quem não é fã desses caras? Tem aquela música Sugar, do casamento, é top. Tem aquela outra, primeiro sucesso deles, do CD da Coca-Cola. Na época que ele não tinha nem tatuagem, era magrinho. (provavelmente This Love, que entrou nos Mini Cds promocionais da Coca-Cola em 2004).

No Instagram, Tomaz compartilhou o momento ao lado do artista e disse que realizou um sonho. “Quantos fãs sonham em estar ao lado do seu ídolo e eu consegui fazer isso”, escreveu.