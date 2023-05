‘Acróstico’: novo clipe de Shakira tem a participação dos filhos da cantora

Shakira emocionou os fãs já nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, ao divulgar o lançamento do clipe de seu novo single Acróstico, que não é só mais um trabalho que promete bombar na carreira da cantora. O detalhe fofo, que chamou a atenção do público, foi que desta vez, ela contou com a participação dos filhos, Milan e Sasha. Na última sexta-feira, 12, ela já tinha mostrado um pedacinho da surpresa que estava por vir: lançou uma nova versão da canção com os vocais dos meninos, que rendeu muitos elogios na internet.

A música é uma homenagem aos pequenos, segundo Shakira, que são frutos do casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. A composição ressalta a conexão profunda entre mãe e filhos e as lições que somente a maternidade lhe trouxe, mesmo em meio às turbulências e decepções da vida.

“A única coisa que eu quero é a sua felicidade e estar com vocês. Um sorriso seu é a minha fraqueza. Te amar serve como anestesia para a dor, faz com que eu me sinta melhor. Estou aqui se precisar de algo. Você vaio completar o que eu sou”, diz um trecho da música.

Shakira lança clipe de 'Acróstico' com a participação dos filhos Foto: YouTube/Shakira

Milan e Sasha não só cantam e protagonizam o clipe. Os filhos da diva pop teriam participado ativamente do lançamento do trabalho, segundo a imprensa espanhola. Depois de confirmado pelo produtor Lexus, foi relevado mais um detalhe: Milan é o responsável pela melodia de piano na versão final da canção.

No clipe, os meninos surgem na companhia da mãe, sentados num piano, rodeados de caixas de papelão, que indicam a “mudança” da Espanha para Miami, após separação turbulenta do atleta. Shakira ainda mostra fotos dos filhos bem pequenos e detalhes da decoração do quarto deles, com bolas de futebol, por exemplo.

Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 11 anos de relação, em junho de 2022. Eles se conheceram em 2010 e, apesar de estarem juntos durante todo esse período, nunca se casaram oficialmente.

Veja abaixo a reação da web!

A Shakira é a melhor pessoa que eu já vi na vida fazendo de um limão uma limonada! Para fechar as músicas sobre o término do casamento ela me faz essa música LINDAAA e coloca os 2 filhos para cantar e tocar com ela!

Todas as músicas fazem sentido e são fodas! Amooooo #Acrostico pic.twitter.com/Ou3WCB6QcZ — Hágatha Guedes (@gathaguedes) May 15, 2023

shakira por favor, na tour vc me coloque a voz desses meninos, pq eu tô afim de chorar até não aguentar maispic.twitter.com/xSwHU7Cbsd — luucas (@yoluucasx) May 15, 2023

👏👏 Milan y Sasha próximos reyes de la industria 👏👏pic.twitter.com/Ia4pLG74QW — Adrián 🐺 | Acróstico (@ShakiraFOv1) May 15, 2023

Isso aqui acabou comigo

Shakira, Milan e Sasha estão passando por esse processo com tanta força e coragem

Todo amor para eles três ❤️ pic.twitter.com/54nDKQgZVY — lorena (@semreplica) May 15, 2023

