Adeus a Gal Costa: Cantora é velada na Assembleia Legislativa de São Paulo

Publicidade

O corpo da cantora Gal Costa está sendo velado nesta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os portões foram abertos ao público às 9h20. A cerimônia ocorre até às 15h.

O enterro será restrito a amigos e familiares. Gal morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Leia também As 20 músicas de Gal Costa mais tocadas no Brasil

Fãs e familiares, incluindo o filho da cantora, Gabriel Costa Penna, se despediram da artista. Wilma Petrillo, viúva de Gal, também esteve na cerimônia.

A atriz Sophie Charlotte, que interpretará Gal no longa Meu Nome é Gal, previsto para o ano que vem, também prestou homenagens.

Além dela, a diretora do filme, Dandara Ferreira, o cantor Ayrton Montarroyos e Eduardo Suplicy, deputado estadual eleito por São Paulo, estiveram presentes.

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, se despediu da cantora nesta sexta-feira, 11. Foto: Carla Carniel / REUTERS

Gabriel Costa Penna, filho de Gal Costa, se despediu da artista em cerimônia nesta sexta, 11. Foto: Felipe Rau/ESTADÃO

Continua após a publicidade

Fãs se despediram da cantora Gal Costa em velório aberto ao público nesta sexta, 11. Foto: Felipe Rau/ESTADÃO

Velório de Gal Costa, aberto ao público, ocorre nesta sexta, 11. Foto: Felipe Rau/ESTADÃO

Fãs se despediram da cantora Gal Costa nesta sexta-feira, 11. Foto: Carla Carniel / REUTERS

Fãs se emocionaram na despedida de Gal Costa em velório aberto ao público nesta sexta-feira, 11. Foto: Carla Carniel / REUTERS

Eduardo Suplicy, deputado estadual eleito por São Paulo, se despediu de Gal Costa. Foto: Felipe Rau / ESTADÃO CONTEÚDO

Ela se recuperava de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria longe dos palcos até o final do mês. A cantora já tinha agenda marcada com a turnê As Várias Pontas de Uma Estrela, que ocorreria entre dezembro e janeiro de 2023.

Uma das maiores vozes da MPB, a artista encantou clássicos brasileiros e marcou história com Barato Total e Meu Bem, Meu Mal. Enfeitou o histórico disco Tropicália, de 1968, com Baby, música do “amigo-irmão” Caetano Veloso.

Continua após a publicidade

Conteúdo em atualização.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais