Gal Costa é homenageada por Adriana Calcanhotto, Tim Bernardes, Marina Sena, Filipe Catto e Assucena

Tim Bernardes fará tributo à Gal, com quem gravou, no C6 Fest

Era natural que Gal Costa (1945-2022), cantora que influenciou toda uma geração, não apenas pelo seu canto, mas também pelos músicos e compositores presentes em seus discos, despertasse o interesse por tributos sobre sua obra, para além do que pesem questões comerciais.

Só não era previsível de que seriam tantos - e quase que simultâneos. Só por agora, e durante os próximos meses, estarão nos palcos os shows em que Adriana Calcanhotto, Filipe Catto, Assucena, Tim Bernardes e Marina Sena cantam as canções eternizadas na voz de Gal.

Um exemplo é o tributo apresentado por Adriana Calcanhotto, batizado de Gal: Coisas Sagradas Permanecem, que estreou no dia 27 de abril em Porto Alegre, terra natal de Adriana, e, no dia 29, foi apresentado no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados.

A princípio serão apenas sete shows, em cidades nas quais Gal tinha datas agendadas para este ano. Adriana, que acaba de lançar Errante, álbum de inéditas, já tem compromissos com a turnê do novo disco entre maio e junho em Portugal e, por ora, não fará mais apresentações do tribut, além das já anunciadas.

Para o show em homenagem à Gal, Adriana escolheu músicas como Volta, Esquadros, Livre do Amor, Bloco do Prazer e Índia, além de algumas referências no cenário – está lá a boca vermelha de Gal - e no jogo cênico do espetáculo.

Quando canta Dê um Rolê, a segunda canção do bis, Adriana levanta os braços e deixa abrir a camisa que usa de figurino, deixando parte de seus seios à mostra. O ato lembra o de Gal ao deixar os seios totalmente de fora ao interpretar a canção Brasil no show O Sorriso do Gato de Alice, de 1994, o que causou grande polêmica à época.

Em entrevista ao Estadão, em março de 2023, Adriana afirmou que seu sentimento diante do legado de Gal é de perplexidade. “Não existe Gal mais”, disse.

O show Gal: Coisas Sagradas Permanecem ainda passará por Curitiba (5/5), Belo Horizonte (7/5), São Paulo (11/5), Santos (12/5) e Salvador (14/5).

A mais nova cantora a anunciar um tributo à Gal é Filipe Catto. A estreia do show Belezas são coisas acesas por dentro: Catto canta Gal será nos dias 13 e 14 de maio no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Catto declarou para a imprensa que o show, que terá músicas como Recanto Escuro, Jabitacá e Sua Estupidez, serve como “um farol para sua geração”.

A cantora Filipe Catto

Justiça seja feita: a cantora Assucena, em 2021, já em projeto solo, mesmo quando era uma das vocalistas da banda A Bahias e a Cozinha Mineira, já apresentava o show Rio e Também Posso Chorar – Fatal 50, no qual abordava o repertório do show Fatal, um dos mais celebrados da carreira de Gal, de 1971.

Desde março deste ano, Assucena sobe ao palco com o espetáculo Baby, Te Amo. Nele, ela amplia o repertório para as outras fases de Gal. Estão no show músicas como Nuvem Negra, de Djavan, e Baby, de Caetano Veloso.

Dentro de festivais

Outros dois tributos à Gal estarão dentro da programação de festivais de música que ocorrerão nos próximos meses.

O primeiro é o que o cantor e compositor Tim Bernardes fará no C6 Fest (antigo Tim Festival) no dia 21 de maio, na plateia externa do Auditório Ibirapuera.

Bernardes teve uma importante ligação com Gal em seus últimos anos de vida. Foi gravado por ela, a canção Realmente Lindo, no álbum A Pele do Futuro, além de cantar Baby em dueto com a cantora no disco Nenhuma Dor, o último gravado por Gal.

O cantor ainda esteve com Gal em seu derradeiro show, em setembro de 2022, no Coala Festival. O registro da apresentação está cotado para virar um registro audiovisual, ainda sem data de lançamento definida. Bernardes ainda não deu detalhes sobre o show tributo.

A cantora mineira Marina Sena, presente na última gravação de estúdio de Gal, também anunciou que irá prestar sua homenagem à cantora baiana no show que fará no festival The Town, em setembro, na cidade de São Paulo.

A cantora Marina Sena: fã da Gal

Marina nunca escondeu sua admiração por Gal e, desde que a cantora morreu, tem incluído em seus shows algumas músicas do repertório de Gal, entre elas, Flor de Maracujá e Nada Mais.