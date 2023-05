Nesta sexta-feira, 19, a banda Aespa, fenômeno do k-pop feminino, anunciou que vem ao Brasil pela primeira vez em 2023. O grupo fará um show único no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, 22 de maio, às 10h pelo site da Ticketmaster Brasil e às 11h na bilheteria oficial do próprio Espaço Unimed.

Os valores variam entre R$ 245 (pista meia entrada) e R$ 960 (mezanino inteira). Para quem optar por comprar as entradas presencialmente, não será cobrada taxa de conveniência.

A turnê também oferece pacotes VIP, com acesso a passagens de som e bastidores. Os valores e informações estão disponíveis no site VIPNation.

Banda coreana Aespa fará show no Brasil em setembro. Foto: Live Nation/Divulgação





Quem é Aespa?

Grupo formada pelas cantoras coreanas Karina, Winter, Giselle e Ningning em 2020, o Aespa faz parte da SM Entertainment, empresa que gerencia outros grupos fenômenos do k-pop, como Girl’s Generation e Red Velvet.

A banda atingiu o sucesso internacional com a música Black Mamba, alcançando 100 milhões de visualizações em seu vídeo de estreia. Desde então, o quarteto lançou três “mini álbuns”: Savage (2021), Girls (2022) e My World (2023).

As músicas dos três EPS serão apresentadas na turnê Live Tour 2023 ‘Synk: Hyper Line’, que, além do Brasil, passará por países como Estados Unidos, México, Chile, Alemanha, Inglaterra e França.





Serviço - Aespa em São Paulo

Data: 11 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Abertura dos portões: 18h30

Horário do show: 20h30

Local: Espaço Unimed

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo

Classificação etária: 16 anos*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Valores

PISTA: R$ 245 meia entrada e R$ 490 inteira

CAMAROTE A/B: R$ 420 meia entrada e R$ 840 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 470 meia entrada e R$ 940 inteira

MEZANINO: R$ 480 meia entrada e R$ 960 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda São Paulo - SP

Segunda a Sexta das 10h às 18h e Sábado das 10h às 14h*

Em dias de shows não há atendimento. Confira a programação do local.

*No dia da abertura, 22/05, vendas a partir das 11h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Parcelamento em até 5x para todos os clientes

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais