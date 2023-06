Alanis Morissette anuncia show único em SP; veja data e como comprar

Nesta sexta-feira, 16, a cantora Alanis Morissette anunciou que fará uma apresentação única em São Paulo ainda em 2023. Ela se apresenta no dia 14 de novembro no Allianz Parque, na zona oeste da cidade.

Esta será a primeira vez da cantora sete vezes vencedora do Grammy no Brasil em 12 anos. Até o momento, o show será o único realizada em toda a América do Sul.

Os ingressos começam a ser vendidos em uma pré-venda exclusiva para clientes Santander na terça-feira, 20 de junho, a partir das 10h no site da Eventim e às 12h na bilheteria oficial, que será no Estádio do Pacaembu.

Para o público geral, os ingressos serão disponibilizados a partir do dia 22 de junho, nos mesmos canais e horários. Na bilheteria física, o cliente fica isento de taxa de serviço.

Os valores variam entre R$ 225 (cadeira superior meia entrada) e R$ 760 (pista premium inteira) - confira a tabela completa ao final da reportagem.

A turnê de Alanis Morissette celebra os 25 anos do álbum Jagged Little Pill (completados em 2020). O disco chegou a ser relançado pela artista e contém faixas como Ironic, You Oughta Know, Hand in My Pocket e You Learn.

Serviço - Alanis Morissette

Data: 14 de novembro de 2023 (terça-feira)

Horário abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR - R$ 225 meia entrada e R$ 450 inteira

PISTA - R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 320 meia entrada e R$ 640 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 380 meia entrada e R$ 760 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Pré-venda: Santander

Dia 20/06: das 12h às 17h

Dia 21/06: das 10h às 17h

Venda geral:

Dia 22/06: das 12h às 17h

Local:

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

Horário de funcionamento: a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem. Devido à grande procura para esse show, a disponibilidade de ingressos para alguns setores pode esgotar rapidamente.