Alanis Morissette denuncia ‘sentimento antimulher’ no mundo da música

EFE - A cantora canadense Alanis Morissette revelou nesta terça-feira que não se apresentou no Hall da Fama do Rock & Roll no sábado passado porque acredita que a indústria musical está “atormentada com um sentimento antimulher”, o que já tolerou no passado, mas que não está mais disposta a aceitar.

De acordo com os planos do evento, a artista faria um dueto com Olivia Rodrigo na edição em que a americana Carly Simon foi incluída no Hall da Fama, mas a canadense cancelou sua presença repentinamente.

Em mensagem publicada no Instagram, Morissette explicou que durante décadas viveu “em uma indústria atormentada pelo sentimento antimulher” e tolerou “muita condescendência e desrespeito, desdém, contratos quebrados, falta de apoio, utilização e violência psicológica”.





Morissette acrescentou que, embora a atmosfera antimulher esteja difundida em todo o mundo, “Hollywood tem sido notória pelo seu desrespeito pelo feminino”.

“Felizmente, estou em um ponto da minha vida em que não preciso de passar tempo num ambiente que minimiza as mulheres”, declarou.

A artista canadense, de 48 anos, frisou que “adora” Carly Simon, Olivia Rodrigo, Dolly Parton, Janet Jackson e outros artistas que estiveram na cerimônia de sábado.