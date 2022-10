Álbum de Taylor Swift bate recorde de reproduções no Spotify

A estrela da música Taylor Swift, 32, lançou seu décimo álbum na madrugada desta sexta-feira, e, em menos de 24 horas, Midnights se tornou o álbum mais tocado em um único dia na plataforma Spotify.

“Taylor Swift quebrou o recorde de álbum mais tocado em um único dia na história do Spotify. Parabéns”, anunciou a plataforma na tarde de hoje, em sua conta no Twitter.

O décimo álbum de Taylor marca um retorno emotivo e gradual da cantora ao pop. “Como eu me tornei tão sortuda?”, reagiu a estrela no Twitter. “O que acabou de acontecer??!?!”









As 13 músicas do álbum contam “a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida”, havia tuitado a cantora mais cedo. “Penso em Midnights como um trabalho conceitual, com essas 13 canções criando uma imagem completa das intensidades dessa hora mística e louca”, detalhou.

“Midnights é uma mistura de intensidade, altos e baixos e fluxos. A vida pode ser escura, estrelada, nublada, assustadora, eletrizante, quente, fria, romântica ou solitária, assim como a meia-noite”, prosseguiu Taylor.

No Spotify, a cantora lançou vídeos curtos para comentar as cinco coisas que tiraram seu sono e serviram de inspiração para o trabalho. O álbum é uma nova parceria com Jack Antonoff, seu produtor de longa data.

“A primeira coisa que me manteve acordada à noite e me inspirou nesse álbum foi (...) a autodepreciação”, disse Taylor. Fantasiar com vingança, imaginar o que poderia ter sido, apaixonar-se e desmoronar completam a lista.

As melodias de Midnights se inclinam para o electro-pop, acompanhadas de sintetizadores, afastando-se da veia indie folk de seus dois trabalhos anteriores. A produção tem entre suas faixas uma colaboração com a cantora Lana Del Rey, o dueto Snow on The Beach, uma reflexão sobre envelhecer e as complicações do amor.





Taylor recompensou seus fãs disponibilizando nas plataformas de streaming uma versão ampliada, intitulada 3am Edition, que inclui sete faixas bônus.

A espera pelo álbum à meia-noite foi tanta que alguns fãs em Estados Unidos, França e Reino Unido alegaram que problemas técnicos os impediram de ouvir as tão aguardadas músicas na primeira hora de lançamento.

A produção foi bem recebida pela imprensa anglo-saxônica.





