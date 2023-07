Alexandre Pires e Só Pra Contrariar anunciam data extra de show em SP

O anúncio da turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro, que marca a despedida de Alexandre Pires e do grupo Só Pra Contrariar, deixou os fãs tão eufóricos que os ingressos para o show de 6 de abril de 2024, em São Paulo, se esgotaram em 24 horas.

Porém, devido a esse sucesso e atendendo a pedido do público, a capital paulista acaba de ganhar uma data extra e em novo formato.

A nova apresentação está agendada para o dia 7 de abril, no Allianz Parque, em formato pista. A venda de ingressos começa no próximo domingo, 9, a partir das 20h, pelo site spcacustico.com.br.

O espetáculo contará com o ingresso solidário, que garante 45% de desconto, mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e açúcar) na entrada do evento.

Sucesso dos anos 1980 e 1990

Quem viveu o final dos anos 1980 e início da década de 90, sabe muito bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e assim, conquistaram o país rapidamente.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como Domingo, Essa Tal Liberdade, Depois do Prazer, Mineirinho, Que se chama Amor, Sai da Minha Aba e a divertida A Barata da Vizinha, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.

SPC Acústico 2 - O Último Encontro é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD Só pra Contrariar - Acústico. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O SPC nunca realizou uma turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver aquele momento mágico, trazendo a nostalgia do pagode mais swingado e elegante, cheio de charme, com temática romântica e bem-humorada.

Alexandre Pires e Só Pra Contrariar anunciam turnê especial de despedida do cantor no Brasil e Portugal Foto: Divulgação

‘Estava com muitas saudades desses caras’

O line-up é composto por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

É justamente por conta de toda essa nostalgia que a turnê comemorativa SPC Acústico 2 - O Último Encontro contará com uma mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.

Após anos em carreira solo, Alexandre Pires demonstra alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”. “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, disse.

Confira abaixo as datas e as cidades que receberão os shows da turnê:

06/04/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP (SOLD OUT)

07/04/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP (DATA EXTRA)

12/04/2024 - Arena Opus - Florianópolis/SC

13/04/2024 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

20/04/2024 - Jeunesse Arena - Rio de Janeiro/RJ

27/04/2024 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

03/05/2024 - Altice Arena - Lisboa, Portugal

04/05/2024 - Super Bock Arena - Porto, Portugal

17/05/2024 - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre/RS

18/05/2024 - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre/RS