‘America’s Got Talent’: Confira como foi a apresentação do brasileiro Gabriel Henrique

Depois de conquistar o golden buzzer e garantir sua vaga direta na semifinal, o brasileiro Gabriel Henrique subiu mais uma vez no palco America’s Got Talent na noite desta terça-feira, 19.

O cantor, conhecido por sua voz de tenor e flexibilidade vocal rara, apresentou Something Beautiful, de Jacob Banks, canção escolhida pela produção do programa, e ganhou elogios dos jurados.

“Eu não tenho nem o que falar, você foi perfeição. Gabriel, você é uma estrela!”, disse Sofia Vergara. “Acredito que você possa ter conquistado a sua vaga para a final”, elogio Simon.

O resultado sobre quem segue para a próxima fase da competição será divulgado no próximo episódio do reality, quarta-feira, 20. Enquanto isso, o público tem a chance de deixar o seu voto no site do programa e eleger quem deve conquistar o prêmio de quase R$ 5 milhões.

Gabriel, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês, mostrou-se confiante e grato por sua jornada no programa. “Independentemente do resultado, já sou um vencedor. Ganhar um golden buzzer é algo surreal”, afirmou o músico em entrevista ao Estadão antes da semifinal.