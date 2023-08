Ana Castela faz estreia em palco principal de Barretos e diz que está tentando melhorar seu canto

A cantora Ana Castela, de 19 anos, conhecida como a principal voz do ‘agronejo’, fez, na noite desta sexta-feira, 25, sua estreia no palco principal da tradicional Festa de Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Ana Castela, dona de hits como Nosso Quadro, Solteiro Forçado e Boadeira - essa última, se tornou uma das formas carinhosas pela qual a cantora é chamada pelo público - era uma das atrações mais aguardadas da noite, que também tinha na programação nomes como o DJ Alok e a dupla Matheus e Kauan.

De acordo com o site G1, um dos pontos altos do show foi quando Ana Castela cantou a música Solteiro Forçado, acompanhada apenas pelo som do piano. Ao final, de acordo com a reportagem, a cantora caiu no choro e diz que foi uma das interpretações mais difíceis que já fez.

A cantora Ana Castela se apresenta em Barretos Foto: Reprodução/Instagram @camarotebrahmaoficial/@timedefoto

“Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão”, disse a cantora no palco.

Recentemente, outra performance da cantora chamou atenção. No show do Criança Esperança, a cantora se apresentou em cima de um cavalo cenográfico prata que costuma levar em shows. Com oscilações na voz e sem conseguir atingir todas as notas da música, a cantora foi criticada. Após o ocorrido, ela gravou uma vídeo para se explicar.

Chorando, ela disse: “Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa”.

Nesta sexta-feira, Ana Castela lançou uma nova música nas plataformas digitais, Tô Voltando.