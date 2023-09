Ana Castela sobre namoro com Gustavo Mioto: ‘Isso aparece nas músicas’

A cantora Ana Castela, de 19 anos, contou ao site G1 sobre como seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, de 26, interfere nas músicas que eles cantam. Segundo ela, a temperatura do namoro inspira as canções mais alegres e apaixonadas, mas as brigas também dão origem a músicas conhecidas como sofrência. Os dois estão juntos desde maio de 2023.

“É claro que quando a gente começa a namorar, começa a sentir várias emoções e aí isso aparece nas músicas. As músicas ficam, realmente, mais apaixonadas. E quando a gente fica triste, aí o repertório fica mais triste”, disse Ana.

Ana revelou ao site que um contratempo na relação inspirou um de seus maiores sucessos, Solteiro Forçado.

Ana Castela e Gustavo Mioto: paixão e música Foto: Reprodução/Instagram/@anacastelacantora

“É uma música que eu escrevi, porque estava em um momento que não estava conversando com o Gu. Eu estava sendo uma solteira forçada. Então, foi uma forma de dar uma descontada naquele nosso sentimento. Desse jeito, as outras pessoas podem se identificar. Eles percebem que é um sentimento de verdade”, explicou a cantora, que assina a música ao lado de outros compositores.

Mioto concorda com a namorada. “A gente encarna o personagem como um ator encarna em um filme”, disse o cantor ao G1.

Na semana passada, Mioto foi notícia após ser fotografado ao lado de Ana em uma praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O cantor virou alvo de comentários por conta de sua forma física. Muitos sentiram falta de um tanquinho.

“A galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que não tem tanquinho. Doideira!”, escreveu o cantor em sua conta no X (Twitter).