Ana Clara Benevides estava ‘chorando de emoção’ e desmaiou na 2ª música de Taylor Swift, diz amiga

Daniele Menin, amiga de Ana Clara Benevides, que morreu nesta sexta-feira, 17, durante show de Taylor Swift, diz que as duas estavam “chorando de emoção” na grade quando ela desmaiou durante a segunda música da apresentação. A amiga falou ao Jornal Hoje, da TV Globo, neste sábado, 18.

LEIA MAIS SOBRE O CASO:

“A gente tava chorando de emoção de ver a Taylor, e aí ela caiu. O pessoal puxou ela para fora, a gente estava bem na grade, e aí eu pulei a grade e fui correndo pro postinho de apoio deles. Eles atenderam ali, já começaram a tentar reanimar ela e eu entrei em desespero, porque vi que era grave. Chamaram a ambulância e pelo que entendi ela teve outra parada ali na ambulância”, disse a amiga ao Jornal Hoje.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração em pedaços que eu digo que perdemos uma fã mais cedo antes do meu show”, escreveu Taylor ao saber da notícia após o show. A cantora disse estar devastada e não ter muitas informações sobre o caso. Destacou também que a garota “incrivelmente linda e muito jovem”.

Continua após a publicidade

A Tickets for Fun, responsável pela organização do show no Brasil, lamentou a morte e disse ter suporte à jovem. Segundo a nota da empresa, ela foi “prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico” do estádio. Em seguida, a jovem foi levada ao Hospital Salgado Filho, onde morreu depois de quase uma hora de atendimento.

Ana Clara Benevides, de 22 anos, morreu após ser socorrida na grade de frente ao palco antes do show de Taylor Swift no Engenhão começar na noite desta sexta-feira, 17. Foto: Reprodução/@acbenevidesm

A T4F também publicou comunicado informando que promoverá “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”. Confira a íntegra abaixo: