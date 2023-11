Anahí deixa palco em show do RBD em SP para ir ao hospital após relatar febre: ‘Não quero ir’

A cantora mexicana Anahí teve de deixar o palco e se encaminhar ao hospital em São Paulo durante show do RBD na noite desta sexta-feira, 17. A performance do grupo com a cantora durou uma hora. Com dificuldade para cantar as músicas, Anahí contou com auxílio dos fãs e dos companheiros de palco para terminar canções como “Salvamé”. “Tenho que ir ao hospital para verificarem o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora, quero estar com vocês”, disse durante o show.

“Não queria perder essa noite, estar aqui com vocês é o mais importante porque nós esperamos muitos anos”, afirmou emocionada após relato de sentir muita dor.

A fala ocorreu por volta de 21 horas, com a fala sendo traduzida pelo amigo Christian Chávez, no entanto, ela permaneceu no palco, persistiu e chegou até a trocar de roupa, mas um tempo depois teve de se retirar e Christian informou que ela pediu para que o show continuasse.

Na quinta-feira, 16, a cantora chorou durante o show devido às dores no corpo e febre. No mesmo dia, a artista havia contado que estava doente, mas ainda não havia recebido nenhum diagnóstico. Ela descartou covid-19, já que havia sido infectada pela quinta vez recentemente.

Horas antes da apresentação de hoje, Anahí pediu desculpas pelo X, antigo Twitter, por não poder entregar o show que os fãs mereciam. “Foi um dia de muita dor, mas aqui vou eu mais uma vez com todo o meu coração”.

Além de Anahí, na segunda-feira, 13, Dulce Maria também informou estar doente, sem voz e com um quadro de bronquite. Este é o quarto show da turnê “Soy Rebelde” em São Paulo e o sexto no Brasil, após passagem pelo Rio de Janeiro.

Ainda restam dois shows do grupo a serem realizados no Brasil, ambos neste final de semana em São Paulo. Depois, o grupo segue viagem para o México, onde finaliza a turnê com passagens por Monterrey, Guadajara e Cidade do México.