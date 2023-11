Anahí, do RBD, chora em show em SP e comenta febre e dores no corpo: ‘Não tenho forças’; assista

A cantora Anahí, do grupo RBD, chorou durante o show da banda em São Paulo nesta quinta-feira, 16. No mesmo dia, a artista havia contado que estava doente, com febre e dores no corpo, mas ainda não havia recebido nenhum diagnóstico. Ela descartou covid-19, já que havia sido infectada pela quinta vez recentemente.

Durante a apresentação no Allianz Parque, a cantora comentou que pretende fazer testes para avaliar o que pode ter ocasionado os sintomas. Anahí se emocionou após cantar a música Sálvame em um dos momentos mais esperados pelos fãs.

Com a voz visivelmente rouca, a artista detalhou o que sentia. “Não tenho muita força nem para falar. Obrigada, de todo o meu coração, e me desculpem por chorar, mas vocês sabem que eu sou ‘chorona’, ainda mais hoje, que não me sinto bem”, disse.

Anahí chorou após cantar 'Sálvame' e relatar febre e dores no corpo durante show em São Paulo. Foto: @osurtocoletivo via TikTok

Conforme relatos de pessoas que estavam no local, Anahí também tossiu muito durante a apresentação. Ao longo da fala da cantora, fãs passaram a entoar gritos de “Anahí, eu te amo”, o que emocionou ainda mais a artista.

“Só quero dizer a vocês, porque vocês merecem todo o meu respeito e todo o meu profissionalismo: não sei o que está acontecendo, estou com febre, estou com muita dor nos ossos”, contou. “Mas eu não queria perder essa noite com vocês. Peço enormes desculpas pela minha voz, não sei o que está acontecendo, mas vou fazer esse show com todo o meu coração, como Dulce Maria, que também não está bem. Hoje eu estou aqui para celebrar a sua criança interior.”

Na segunda, 13, Dulce Maria também informou que estava doente. Ela, assim como Anahí, se apresentou no show desta quinta. O grupo possui mais três apresentações na capital paulista: na sexta, 17, no sábado, 18, e no domingo, 19.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais