Análise: Rosalía esnoba Área VIP e faz show para o telão digno de headliner no Lollapalooza 2023

Rosalía cantou para todo mundo, não só para a grade. A cantora espanhola deu aula de planejamento de show para multidões no Lollapalooza, neste domingo, 26. Headliner do palco Chevrolet, merecia ter substituído Drake no palco principal, o Budweiser, após o rapper cancelar de última hora a apresentação no festival.

A Motomami, como ficou conhecida, usou de toda latinidade para esbanjar carisma contracenando com as câmeras no palco, que eram transmitidas em tempo real para os telões.

Rosalía no Lollapalooza Brasil 2023 Foto: TABA BENEDICTO

Por si só, nada de novo. Exceto que a coreografia foi milimetricamente calculada para gerar um espetáculo grandioso. Ângulos ousados e enquadramentos precisos ofereceram à multidão a percepção da artista que muitas vezes só quem chega muito cedo e reserva espaço nas concorridas grades consegue ver. Parece até que ela estava gravando um videoclipe ou um especial durante a apresentação.

Foram vários os momentos em que ela encarou diretamente a lente, fazendo caras e bocas. E presenteando as pessoas com olhares especiais de carinho, atrevimento e cumplicidade. Antes restritos aos mais próximos do palco, agora acessíveis a todo mundo.

Com a performance, Rosalía esnobou inclusive a ‘área VIP’, frequentemente ocupada no gargarejo do palco. Por diversas vezes a cantora ficou de costas para o público, contracenando exclusivamente com as câmeras operadas pela própria equipe. Mas nem assim ficaram desprovidos do talento da cantora.

Rosalía no Lollapalooza Brasil 2023 Foto: TABA BENEDICTO

Gloria Groove

Ela até fez um aceno ao espaço nobre. Rolou um encontro improvável e aparentemente por acaso. Após pegar uma câmera na mão que transmitia para o telão do palco e descer para perto do público, Rosalía escolheu de maneira que pareceu aleatória fãs para ajudá-la na canção.

Acontece que uma das selecionadas foi ninguém menos que drag queen e cantora brasileira Gloria Groove, que estava na grade da apresentação. Sem ser pega de surpresa, Gloria soltou a voz e presenteou o público e Rosalía com a letra afinada da música, além do carisma habitual.

Esse misto de câmeras no palco, na mão da própria artista e até posicionadas no teto criaram uma experiência única e bastante particular para festivais. O habitual é a transmissão burocrática com disposições tediosas exclusivamente para permitir que quem está mais longe possa ver o artista.

Da maneira como foi feita, Rosalia provou que, além de vocais perfeitos e qualidade musical inquestionável, entendeu a lógica das multidões nos festivais. A distância nem sempre permite aproveitar o melhor do que o artista pode entregar no palco. Barreira derrubada com estilo pela artista que desponta para virar uma das grandes da indústria.

Rosalía no Lollapalooza Brasil 2023 Foto: TABA BENEDICTO