Andrea Bocelli e seus filhos cantam músicas no novo álbum em concerto para o rei Charles III

ANSA - O tenor italiano Andrea Bocelli e seus dois filhos, Matteo e Virginia, se apresentaram na noite do último sábado, 12, diante do rei Charles III e da rainha consorte Camilla no Festival do Dia da Memória, no Royal Albert Hall.





O evento anual recorda os soldados britânicos mortos nas guerras mundiais e em outros conflitos armados. Neste ano, ganhou um significado ainda mais importante com uma homenagem à rainha Elizabeth II, morta em setembro passado e que sempre participou dessas celebrações.

Recebida com aplausos, a família Bocelli cantou The Greatest Gift, música inédita de seu novo álbum A family Christmas, diante de toda a realeza britânica. Além de Charles III e Camilla, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, o conde e a condessa de Wessex, Anna e seu marido, entre outros membros também estiveram presentes.





A cerimônia ainda contou com artistas, como o ator de Hollywood e cantor Luke Evans e a atriz Marisha Wallace.

O tema central do festival deste ano foi o 40.º aniversário da Guerra das Malvinas e, quando as pétalas caíram no Royal Albert Hall, o evento relembrou com discursos, canções e histórias, o serviço e sacrifício dos militares.