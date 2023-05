Anitta revela parceria com Sam Smith em sexto álbum de carreira

Anitta revelou, em entrevista à revista norte-americana Harpers Bazaar, nesta segunda-feira, 29, que uma das músicas do novo álbum, o sexto de sua carreira, é em parceria com Sam Smith, o que já vinha sendo especulado pelos fãs da cantora. O novo projeto é o primeiro a ser lançado pela Republic Record, sua nova gravadora.

À publicação, a artista contou que a canção será mais voltada para o funk carioca, o que ela tinha como característica musical no início da carreira. O cantor e compositor britânico também falou da artista à revista. “A energia de Anitta é incrível. Nos conectamos imediatamente e isso fez com que a colaboração parecesse tão especial que havia uma amizade genuína ali”, falou.

As especulações sobre a parceria começaram na última quinta-feira, 26, nas redes sociais, após os fãs da cantora encontrarem o registro da música Boss/Funk Rave no site ISWC (International Standard Musical Work Code), plataforma exclusiva para obras musicais.

Ele estava entre uma possível lista dos hits do novo álbum de Anitta. Entretanto, a equipe da cantora desmentiu a notícia, afirmando que seria uma fake news. Além de Smith, o site também mostrou uma possível parceria com o DJ Gabriel do Borel.