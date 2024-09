Anitta, Taylor Swift e Sabrina Carpenter vencem VMA 2024; confira lista completa

A campeã de indicações, Taylor Swift, ganhou 7 das 12 categorias em que foi indicada, incluindo a nomeação de Vídeo do Ano, uma das mais cobiçadas. Chappell Roan, Anitta e Sabrina Carpenter também triunfaram em categorias importantes, como Música do Ano, Artista Revelação e Melhor Clipe Latino.

Anitta subiu ao palco com sua nova música, Paradise, junto de DJ Khaled e Fat Joe. Ela também apresentou Alegria, com o rapper Tiago PZK, e finalizou com Savage Funk.