Após machucar fã, Axl Rose não jogará mais microfones do palco

Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses, usou as redes sociais na noite de sexta, 2, para publicar um esclarecimento após ter arremessado seu microfone e machucado uma fã durante show na cidade de Adelaide, na Austrália, na última terça-feira, 29. Ele afirmou que pretende parar com o ato, com o qual costumava encerrar as apresentações.

No vídeo abaixo, a partir de 6m38s, é possível conferir o momento em que o cantor lança o microfone à plateia:

Segundo informações do site news.com.au, a mulher atingida se chama Rebecca Howe e machucou a região dos olhos, que ficaram roxos, e do nariz, que apresentou um sangramento. Ela não estava entre os espectadores da primeira fila, mas tinha uma boa visão do palco. O episódio aconteceu durante a última música, Paradise City.

“E se fosse alguns centímetros para a direita ou a esquerda? Eu poderia ter perdido um olho... E se me acertasse na boca e eu perdesse meus dentes? Se minha cabeça estivesse virada e me acertasse na têmpora, poderia ter me matado”, lamentou ela, segundo o site.

#Exclusive: 10 News First has obtained footage of the moment @gunsnroses frontman Axl Rose catapulted his microphone into the crowd, injuring concert-goer Rebecca Howe. pic.twitter.com/kyag0VKLMB — 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 1, 2022

Confira abaixo a tradução da íntegra do comunicado postado por Axl Rose sobre o incidente no show do Guns N’ Roses:

“Chegou ao meu conhecimento que uma fã pode ter se machucado em nosso show em Adelaide, na Austrália, provavelmente após ter sido atingida pelo microfone ao fim do show, quando eu tradicionalmente jogo o microfone aos fãs.

Nós obviamente não queremos que ninguém se machuque ou de alguma forma ferir alguém em qualquer de nossos shows em qualquer lugar.

Tendo arremessado o microfone ao fim dos nossos shows por mais de 30 anos, nós sempre sentimos que isso era uma parte conhecida do grande final de nossa performance e que nossos fãs queriam e estavam atentos à oportunidade de agarrar o microfone.

Em interesse da segurança do público, a partir de agora nós vamos parar de jogar o microfone ou qualquer coisa aos fãs durante ou os nossos shows.

Infelizmente há aqueles que por suas próprias razões escolheram para noticiar esse assunto de uma forma mais negativa e irresponsável, o que não podia estar mais distante da realidade. Nós esperamos que o público e, é claro, nossos fãs, entendam que às vezes isso acontece.

Um grande obrigado a todos pela compreensão.”

